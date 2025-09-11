Medidas

Adelantan la Navidad en Venezuela: ¿Estrategia económica o distracción política?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a anunciar la medida que desde hace cinco años llama la atención en todo el mundo.

 Por Augusto Grilli Fox

El presidente Nicolás Maduro ha tomado una inusual medida al anunciar nuevamente la celebración anticipada de la Navidad en Venezuela, una estrategia que busca reactivar el consumo en un país que enfrenta una severa crisis económica y social.

Este fenómeno, que se ha repetido en años anteriores, ahora vuelve a ser objeto de discusión en el contexto de un escenario caracterizado por la migración masiva y la inseguridad alimentaria. Al final, esta decisión refleja la complejidad de un país que intenta mantener su identidad cultural mientras lucha contra la crisis.

Navidad anticipada en Venezuela: la decisión de Maduro

Desde 2020, en contexto de pandemia, el gobierno de Maduro ha implementado esta estrategia en un intento de ofrecer un respiro ante el sufrimiento económico que enfrentan los venezolanos. Los analistas sugieren que la medida busca crear una fachada de optimismo, atenuando así la presión sobre el gobierno en medio de su creciente impopularidad. No obstante, críticos sostienen que esta es una distracción de los problemas estructurales que afectan al país, como la inflación extrema, el desempleo, y la falta de acceso a servicios básicos.

En un país donde se estima que más de seis millones de personas han emigrado y donde la situación económica sigue siendo precaria, el anuncio de una Navidad anticipada ha sido recibido con escepticismo. Se plantea si la medida puede realmente generar un impacto positivo en la economía o si es simplemente un truco mediático para desviar la atención de las calamidades diarias de los venezolanos.

El análisis sobre la situación de Venezuela

Escuchá mi columna todos los jueves a las 16, en Aconcagua Radio 90.1 en el programa Haciendo Cumbre, con la conducción de Emiliano Serrano y Cecilia Zabala.

Embed

