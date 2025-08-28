Columna

Tensión en Latinoamérica y el futuro de Nicolás Maduro en Venezuela

El Presidente venezolano está en medio de un conflicto con Estados Unidos y Brasil entraría en un rol como mediador.

Por Augusto Grilli Fox

La situación en Venezuela, bajo el liderazgo de Nicolás Maduro, ha cobrado atención en medio de las tensiones con Estados Unidos, que ha enviado buques y tropas a la región, acusando al presidente venezolano de estar involucrado en operaciones de narcotráfico a través del "Cartel de los Soles".

La posibilidad de una intervención brasileña para asumir un papel mediador en el conflicto venezolano ha suscitado preocupación sobre las implicaciones para la soberanía nacional y la estabilidad regional.

Cuál es el rol de Lula y Brasil frente al conflicto con Venezuela

La amenaza de intervención militar de Estados Unidos, presentada bajo el argumento de un supuesto vínculo de Maduro con el narcotráfico, provoca controversia. La respuesta del gobierno brasileño, liderado por Lula da Silva, que ha abogado por soluciones diplomáticas, refleja un enfoque más conservador que el de otros actores globales, como Estados Unidos. Este enfoque tiene resonancias importantes en la región, dado que el compromiso de Brasil con la no intervención se enfrenta al contexto previo de intentos de mediación en la crisis venezolana.

Lula da Silva, presidente de Brasil, ha optado por un enfoque cauteloso, abogando por un diálogo y evitando la militarización de la crisis. Este enfoque es significativo en un momento en que las potencias externas, incluidos los Estados Unidos, han mostrado intenciones de intervenir militarmente. El dilema queda en cómo Brasil equilibrará su papel como una potencia regional frente a las presiones externas.

Ambos casos ilustran la complejidad de las relaciones internacionales contemporáneas, donde la diplomacia juega un papel esencial frente a la opción de la fuerza militar. Los líderes de la región enfrentan el reto de encontrar un camino hacia la paz en un momento de tensiones extremas.

El análisis sobre la situación política de Venezuela

Escuchá mi columna todos los jueves a las 16, en Aconcagua Radio 90.1 en el programa Haciendo Cumbre, con la conducción de Emiliano Serrano y Cecilia Zabala.

