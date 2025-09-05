contento

Lionel Scaloni habló de su plan para el Mundial 2026 ¿Qué dijo?

El DT de la Selección de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni, habló luego de la victoria ante Venezuela por 3 a 0. Repasá lo que manifestó.

Lionel Scaloni se&nbsp; mostró tranquilo por el resultado.

Lionel Scaloni se  mostró tranquilo por el resultado.

La Selección de fútbol de Argentina volvió a brillar en el Monumental con un contundente 3-0 ante Venezuela, y Lionel Scaloni no dejó pasar la oportunidad de marcar el rumbo. El DT campeón del mundo y bicampeón de América remarcó que “el equipo siempre está” y aseguró que el desafío es sostener el hambre de gloria rumbo al Mundial 2026.

Lionel Scaloni y la importancia del recambio en la Selección argentina

Con la calma que lo caracteriza, Scaloni destacó que sus futbolistas demostraron madurez y crecimiento en cada encuentro de Eliminatorias Sudamericanas. “El equipo siempre da la cara, incluso cuando no se da bien”, afirmó en conferencia de prensa. También elogió la conexión con el hincha argentino: “Es increíble, pienso lo mismo que el hincha de los jugadores”.

El entrenador explicó que parte de su tarea es evitar que los jugadores se aburguesen y pierdan competitividad. “Hay que ir incorporando jóvenes para que los demás no crean que, por lo que se ganó, siempre van a estar. Eso forma parte del crecimiento del grupo”, analizó, reforzando su apuesta al recambio permanente.

Uno de los nombres más destacados es el de Franco Mastantuono, mediocampista de 18 años, surgido en River Plate y reciente fichaje del Real Madrid. El juvenil fue titular ante Venezuela y recibió la confianza del cuerpo técnico. “Nuestro trabajo es llevarlo de a poco, como lo estamos haciendo ahora”, afirmó Scaloni, dejando claro que el proceso será gradual pero firme.

Lionel Scaloni y el desafío de llegar preparado al Mundial 2026

Aunque la Selección argentina ya tiene asegurada su clasificación al Mundial 2026, Scaloni pidió mesura y concentración: “No es fácil ganar un Mundial y falta mucho. Nuestra tarea es llegar de la mejor manera”. De esta forma, el DT evitó caer en la euforia y resaltó la importancia de mantener la competitividad.

El entrenador más exitoso de la historia de la Albiceleste afirmó que aún quedan “un montón de cosas para pensar” antes de la próxima Copa del Mundo. Con este mensaje, dejó en claro que el objetivo no es repetir fórmulas, sino generar nuevos estímulos, frescura y ambición dentro de un plantel que ya alcanzó la gloria máxima.

Con seis partidos invictos en Eliminatorias y 38 puntos en lo más alto de la tabla, la Selección argentina confirma que sigue siendo el rival a vencer. Sin embargo, Scaloni insiste en que el verdadero reto es no conformarse: “El crecimiento está en seguir queriendo ganar, incluso después de haber ganado todo”.

