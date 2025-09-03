Lionel Scaloni habló de todo en conferencia: despedida de Messi, Finalissima y su renovación

Este miércoles, el director técnico de la Selección Argentina , Lionel Scaloni , brindó una conferencia de prensa en la que abordó varios temas clave : la despedida de Messi, el duelo ante España por la Finalissima y su posible renovación. Conocé todo lo que dijo.

Sobre el último partido oficial de Lionel Messi en el país , frente a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, el técnico reconoció que " va a ser emotivo, especial y lindo ”. Y agregó: “Yo soy el primero que lo disfruta al poder entrenarlo. Es un placer tenerlo y esperemos que la gente y él lo disfruten”.

Además, adelantó que el astro argentino será titular ante Venezuela y dio precisiones sobre otros jugadores: “Otamendi no entrenó porque tenía un pequeño problema, pero en principio va a estar disponible. Alexis (Mac Allister) llegó tarde y no pudo entrenar todavía, así que lo más probable es que no esté de arranque”. Y añadió: “El martes entrenamos con la mitad de jugadores porque muchos habían jugado el domingo, pero hoy ya es al 100%”.

En relación a la Finalissima , aquel partido previsto frente a España, Scaloni expresó: “ No es seguro que se juegue, hay que esperar a ver qué pas a. Para nosotros no deja de ser incómodo porque no tenemos la seguridad de lo que va a pasar”. También admitió que “para antes del Mundial tenemos que buscar rivales que quieran venir a jugar acá, lo que no es fácil”.

Respecto al desempeño de la Selección en las actuales Eliminatorias Sudamericanas, donde ya tiene asegurada la primera posición, el entrenador analizó: “No mucho tiempo atrás estábamos primeros, pero sabiendo que todo se apretaba si no conseguíamos resultados positivos. Al ganarle a Uruguay y a Brasil se abrió la brecha, pero esta Eliminatoria fue más complicada que la anterior, nos costó más”.

Finalmente, no descartó renovar su contrato con la Selección después del Mundial 2026: “No hablamos del tema todavía. La cabeza está en otro lado y así está bien que sea. Acá estoy muy bien y cómodo”. / NA

