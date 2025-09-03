Lionel Scaloni habló de todo en conferencia: despedida de Messi, Finalissima y su renovación

Previo a Venezuela

Lionel Scaloni habló en conferencia sobre la Selección Argentina: despedida de Messi, Finalissima y su futuro. Mirá en detalle todo lo que dijo.

Por Sitio Andino Deportes

Este miércoles, el director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa en la que abordó varios temas clave: la despedida de Messi, el duelo ante España por la Finalissima y su posible renovación. Conocé todo lo que dijo.

Sobre el último partido oficial de Lionel Messi en el país, frente a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, el técnico reconoció que "va a ser emotivo, especial y lindo”. Y agregó: “Yo soy el primero que lo disfruta al poder entrenarlo. Es un placer tenerlo y esperemos que la gente y él lo disfruten”.

Además, adelantó que el astro argentino será titular ante Venezuela y dio precisiones sobre otros jugadores: “Otamendi no entrenó porque tenía un pequeño problema, pero en principio va a estar disponible. Alexis (Mac Allister) llegó tarde y no pudo entrenar todavía, así que lo más probable es que no esté de arranque”. Y añadió: “El martes entrenamos con la mitad de jugadores porque muchos habían jugado el domingo, pero hoy ya es al 100%”.

En relación a la Finalissima, aquel partido previsto frente a España, Scaloni expresó: “No es seguro que se juegue, hay que esperar a ver qué pasa. Para nosotros no deja de ser incómodo porque no tenemos la seguridad de lo que va a pasar”. También admitió que “para antes del Mundial tenemos que buscar rivales que quieran venir a jugar acá, lo que no es fácil”.

Respecto al desempeño de la Selección en las actuales Eliminatorias Sudamericanas, donde ya tiene asegurada la primera posición, el entrenador analizó: “No mucho tiempo atrás estábamos primeros, pero sabiendo que todo se apretaba si no conseguíamos resultados positivos. Al ganarle a Uruguay y a Brasil se abrió la brecha, pero esta Eliminatoria fue más complicada que la anterior, nos costó más”.

Finalmente, no descartó renovar su contrato con la Selección después del Mundial 2026: “No hablamos del tema todavía. La cabeza está en otro lado y así está bien que sea. Acá estoy muy bien y cómodo”. / NA

