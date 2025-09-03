A qué hora juega la Selección Argentina frente a Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas 2025

La Selección de fútbol de Argentina tiene un nuevo desafío: por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas , se enfrentará a Venezuela en su última presentación en el país. A continuación, te contamos cuándo se juega y a qué hora .

La Selección Argentina , dirigida por Lionel Scaloni, se prepara para enfrentar a Venezuela el próximo jueves 4 de septiembre a las 20:30 en el estadio Monumental . El partido se podrá seguir en vivo por TyC Sports y Telefe.

El equipo nacional llega a este encuentro tras un desempeño sólido en las Eliminatorias Sudamericanas , liderando la tabla con una ventaja de 10 puntos sobre Ecuador, su inmediato perseguidor.

En cuanto a la formación titular, Scaloni mantiene dos dudas : en el mediocampo, Giovani Lo Celso podría reemplazar a Alexis Mac Allister, quien aún no está físicamente al 100%. En la delantera, Julián Álvarez y Lautaro Martínez compiten por un puesto en el once inicial.

Este encuentro tendrá un significado especial, ya que será el último partido oficial de Lionel Messi con la camiseta de la Selección en Argentina a nivel local, algo que el propio astro confirmó en los últimos días.

Las probables formaciones de ambos conjuntos

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso, Thiago Almada; Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Rafael Romo; Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu, Miguel Navarro; José Martínez, Jefferson Savarino, Telasco Segovia, Yeferson Soteldo; Josef Martínez y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

