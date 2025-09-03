Partido especial

A qué hora juega la Selección Argentina frente a Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas 2025

La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Enterate cuándo se juega y el horario.

A qué hora juega la Selección Argentina frente a Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas 2025

A qué hora juega la Selección Argentina frente a Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas 2025

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina tiene un nuevo desafío: por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, se enfrentará a Venezuela en su última presentación en el país. A continuación, te contamos cuándo se juega y a qué hora.

Lionel Scaloni
Scaloni aún tiene dos incógnitas para definir el once que enfrentará a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas

Scaloni aún tiene dos incógnitas para definir el once que enfrentará a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas

A qué hora juega la Selección Argentina frente a Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas 2025

La Selección Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, se prepara para enfrentar a Venezuela el próximo jueves 4 de septiembre a las 20:30 en el estadio Monumental. El partido se podrá seguir en vivo por TyC Sports y Telefe.

Lee además
La Selección de fútbol de Argentina vivirá una fiesta.
el detalle completo

La Selección en el Monumental: shows en vivo, entradas y el último partido de Messi en las Eliminatorias
El Dibu Martínez atraviesa horas de incertidumbre.  
no tuvo suerte

Manchester United dejó de lado a Emiliano "Dibu" Martínez y fichó a Lammens: qué será del campeón del mundo

El equipo nacional llega a este encuentro tras un desempeño sólido en las Eliminatorias Sudamericanas, liderando la tabla con una ventaja de 10 puntos sobre Ecuador, su inmediato perseguidor.

En cuanto a la formación titular, Scaloni mantiene dos dudas: en el mediocampo, Giovani Lo Celso podría reemplazar a Alexis Mac Allister, quien aún no está físicamente al 100%. En la delantera, Julián Álvarez y Lautaro Martínez compiten por un puesto en el once inicial.

Este encuentro tendrá un significado especial, ya que será el último partido oficial de Lionel Messi con la camiseta de la Selección en Argentina a nivel local, algo que el propio astro confirmó en los últimos días.

Las probables formaciones de ambos conjuntos

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso, Thiago Almada; Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Rafael Romo; Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu, Miguel Navarro; José Martínez, Jefferson Savarino, Telasco Segovia, Yeferson Soteldo; Josef Martínez y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Si querés estar al tanto de todas las noticias, resultados y novedades del mundo del deporte, hacé click aquí y mantenete siempre informado.

Temas
Seguí leyendo

Cuándo juega la Selección por las Eliminatorias: días, horarios y rivales rumbo al Mundial 2026

Dos talentos mendocinos integran la prelista de la Selección Argentina Sub 20

Lionel Scaloni confirmó la lista de la Selección para la fecha de las Eliminatorias: repasá los nombres

Lionel Messi confirmó su último partido con la Selección ¿Cuándo y contra quién?

La AFA confirmó los costos de las entradas para ver a la Selección ¿Precio popular o tomada de pelo?

Bomba en Europa: Alejandro Garnacho podría quedar colgado en Manchester y perder el Mundial 2026

Argentina disputará la Finalissima ante España ¿Cuándo se juega?

Juega en la Selección, clavó un golazo a lo Di María y lo quieren en la Premier ¿De quién se trata?

LO QUE SE LEE AHORA
Qué le pasó a Miguel Ángel Russo y cómo evoluciona su salud tras ser internado
Qué se sabe hasta ahora

Qué le pasó a Miguel Ángel Russo y cómo evoluciona su salud tras ser internado

Las Más Leídas

El hecho ocurrió en la noche de este martes en el norte provincial
Tragedia vial

Una mujer murió y un hombre fue herido tras ser atropellados por una camioneta en Lavalle

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén
Conmoción

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue asesinada y su ex pareja quedó detenida

La víctima de 56 años fue atacada por Enzo Valdovino, quien quedó detenido
Dolor

Conmoción en Mendoza: ya son ocho los femicidios en 2025 tras el crimen en Guaymallén

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza.
Medida

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 3 de septiembre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 3 de septiembre

Te Puede Interesar

Dengue en Mendoza:  cifras clave y un plan integral que busca anticiparse a la nueva temporada.
Salud

Dengue en Mendoza: cifras clave y un plan integral que busca anticiparse a la nueva temporada

Por Natalia Mantineo
Rapicuotas afirma haber sido víctima de una estafa millonaria en la Provincia de Mendoza. 
Grave denuncia

Cinco fiscales investigarán la estafa millonaria a la empresa Rapicuotas

Por Pablo Segura
El patentamiento de automóviles descendió en agosto: los modelos más elegidos y el panorama en Mendoza
MERCADO AUTOMOTOR

El patentamiento de automóviles descendió en agosto: los modelos más elegidos y el panorama en Mendoza

Por Soledad Maturano