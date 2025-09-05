Horacio Zeballos y Granollers a la final del US Open 2025 ¿Podrán lograr su segundo Grand Slam del año?

La dupla Horacio Zeballos-Granollers buscará este sábado su segundo Grand Slam de la temporada.

El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers dieron un nuevo golpe en el US Open 2025 al derrotar a los estadounidenses Robert Cash y James Tracy por 6-3, 3-6 y 6-1. En una hora y 44 minutos de juego, la dupla se clasificó a su segunda final en Nueva York, tras haberlo hecho en 2019.

Horacio Zeballos y Granollers, una dupla que no se detiene en Grand Slams El marplatense y el catalán, que ya conquistaron Roland Garros 2025, alcanzaron su tercera semifinal de Grand Slam en la temporada. Antes habían llegado a esta instancia en París y en Wimbledon, confirmando su gran momento en el circuito de dobles.

En semifinales, mostraron solidez para resolver los momentos de mayor tensión: ganaron el primer set con un quiebre oportuno, cedieron el segundo ante el empuje local y reaccionaron con contundencia en el tercero, donde quebraron dos veces el servicio rival para sellar el triunfo.

La final del US Open 2025: Zeballos y Granollers ante Salisbury y Skupski Este sábado, Zeballos y Granollers buscarán su segundo título de Grand Slam de la temporada frente a los británicos Joe Salisbury (15°) y Neal Skupski (10°), quienes eliminaron en la otra semifinal a Yuki Bhambri y Michael Venus por 6-7 (2), 7-6 (5) y 6-4.

Además, el tenis argentino celebró por otro lado: Gustavo Fernández venció al neerlandés Ruben Spaargaren por 6-1 y 6-2 en el certamen masculino sobre sillas de ruedas, accediendo a las semifinales, donde enfrentará al británico Alfie Hewett.