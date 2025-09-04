Horacio Zeballos y un hito para el tenis argentino: a qué hora juega la semi del US Open

Horacio Zeballos y Granollers avanzan a semifinales en Nueva York tras un triunfo en tres sets.

El tenista argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers lograron un triunfo clave en los cuartos de final del US Open 2025 , al superar a Constantin Frantzen y Robin Haase por 7-5, 3-6 y 6-3 en casi dos horas de juego.

Con esta victoria, la dupla alcanzó su tercera semifinal de Grand Slam en la temporada , tras hacerlo en Roland Garros y Wimbledon.

La paridad fue la protagonista del encuentro en Flushing Meadows. En el primer set, Zeballos y Granollers aprovecharon una de las dos chances de quiebre que generaron y se adelantaron en el marcador. Sin embargo, el segundo parcial mostró la reacción de Frantzen y Haase , que capitalizaron su única oportunidad de break para llevar el partido a un decisivo tercer set.

#Tenis #UsSOpen Dobles 1/4 final @m_granollers /H. Zeballos vs C. Frantzen /R. Haase 7-5 3-6 6-3 Marcel y Horacio ya están en semifinales en un cuadro donde ellos son los máximos cabezas de serie que quedan vivos.

Allí, la pareja hispano-argentina mostró temple en los momentos clave: quebraron en el octavo game y cerraron el encuentro en una hora y 55 minutos de juego, sellando un triunfo trabajado y de gran valor para meterse entre los cuatro mejores.

Próximo rival y cómo queda el cuadro de semifinales del US Open

Con esta clasificación, Zeballos y Granollers regresan a las semifinales del US Open después de seis años, ya que no alcanzaban esta instancia desde 2019. Ahora, deberán enfrentar al ganador del duelo entre los franceses Sadio Doumbia y Fabien Reboul frente a los estadounidenses Robert Cash y James Tracy.

En la otra semifinal, los protagonistas serán Yuki Bhambri y Michael Venus, que esperan por los vencedores del cruce entre los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski frente a los checos Tomas Machac y Matej Vocel.

Hoy la batalla será no antes de las 18:30hs. Vale recordar que el argentino obtuvo este año el título en Roland Garros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JJOOParis2024/status/1963455590165787049&partner=&hide_thread=false GS #USOpen



1/4 dobles

GranollersZeballos 2-1 Haase Frantzen



Marcel y Horacio ya están en SEMIIIS



Aplican el favoritismo y ganan por 7-5, 3-6 y 6-3. A un paso de volver a luchar por un grande pic.twitter.com/coHyW4ygWg — RoadToLA2028- I.S.C. (@JJOOParis2024) September 4, 2025

Además, en el torneo masculino sobre sillas de ruedas, el argentino Gustavo Fernández debutó con victoria ante el francés Stephane Houdet por 7-6 (4) y 6-2, y ahora se medirá con el neerlandés Ruben Spaargaren en busca de seguir avanzando.