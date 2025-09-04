Horacio Zeballos y un hito para el tenis argentino: a qué hora juega la semi del US Open

El tenista argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers lograron un triunfo clave en los cuartos de final del US Open 2025, al superar a Constantin Frantzen y Robin Haase por 7-5, 3-6 y 6-3 en casi dos horas de juego.
El tenista argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers lograron un triunfo clave en los cuartos de final del US Open 2025, al superar a Constantin Frantzen y Robin Haase por 7-5, 3-6 y 6-3 en casi dos horas de juego.
Con esta victoria, la dupla alcanzó su tercera semifinal de Grand Slam en la temporada, tras hacerlo en Roland Garros y Wimbledon.
La paridad fue la protagonista del encuentro en Flushing Meadows. En el primer set, Zeballos y Granollers aprovecharon una de las dos chances de quiebre que generaron y se adelantaron en el marcador. Sin embargo, el segundo parcial mostró la reacción de Frantzen y Haase, que capitalizaron su única oportunidad de break para llevar el partido a un decisivo tercer set.
Allí, la pareja hispano-argentina mostró temple en los momentos clave: quebraron en el octavo game y cerraron el encuentro en una hora y 55 minutos de juego, sellando un triunfo trabajado y de gran valor para meterse entre los cuatro mejores.
Con esta clasificación, Zeballos y Granollers regresan a las semifinales del US Open después de seis años, ya que no alcanzaban esta instancia desde 2019. Ahora, deberán enfrentar al ganador del duelo entre los franceses Sadio Doumbia y Fabien Reboul frente a los estadounidenses Robert Cash y James Tracy.
En la otra semifinal, los protagonistas serán Yuki Bhambri y Michael Venus, que esperan por los vencedores del cruce entre los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski frente a los checos Tomas Machac y Matej Vocel.
Hoy la batalla será no antes de las 18:30hs. Vale recordar que el argentino obtuvo este año el título en Roland Garros.
Además, en el torneo masculino sobre sillas de ruedas, el argentino Gustavo Fernández debutó con victoria ante el francés Stephane Houdet por 7-6 (4) y 6-2, y ahora se medirá con el neerlandés Ruben Spaargaren en busca de seguir avanzando.