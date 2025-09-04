Se juega la fecha 17 de las Eliminatorias: repasá cómo viene la clasificación al Mundial

La fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas puede definir el futuro de hasta cinco selecciones entre ellas la peruana.

Por Sitio Andino Deportes







Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 entran en su tramo decisivo. A menos de 300 días del inicio de la Copa del Mundo, la Conmebol definirá esta semana a los clasificados directos y al equipo que obtendrá el boleto al repechaje intercontinental. Con Argentina, Brasil y Ecuador ya asegurados, la atención está puesta en la pelea que involucra a Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela, Bolivia y Perú.

Uruguay y Paraguay, a un paso de la clasificación La Celeste de Marcelo Bielsa y la Albirroja tienen cuentas similares: con una victoria o incluso un empate este jueves se meterán directamente en el Mundial 2026. Uruguay recibe a Perú, que necesita ganar sus dos partidos para soñar con el repechaje, mientras que Paraguay enfrentará a Ecuador, ya clasificado pero con mucho por demostrar tras el descuento de tres puntos por sanción.

En caso de que pierdan, tanto uruguayos como paraguayos dependerán de lo que ocurra con Venezuela en Buenos Aires.

Colombia, Venezuela y Bolivia: tres equipos, dos boletos Con Chile ya eliminada y Perú con mínimas chances, la verdadera batalla está entre Colombia (6°), Venezuela (7°) y Bolivia (8°). Uno clasificará directo al Mundial 2026, otro irá al repechaje y el restante quedará sin posibilidades.

Colombia vs. Bolivia : los cafeteros necesitan apenas un empate para asegurarse la repesca, y un triunfo les daría la clasificación directa. Bolivia, por su parte, está obligada a ganar y esperar que Argentina le dé una mano contra Venezuela.

Argentina vs. Venezuela: será un partido cargado de emoción por el último encuentro de Lionel Messi en el país por Eliminatorias. La Vinotinto depende de sumar para no quedar rezagada: una derrota la obliga a rezar por una caída de Bolivia. Brasil ya clasificado y Chile otra vez afuera El único partido sin relevancia en la tabla será Brasil vs. Chile. La Canarinha ya está clasificada pero atraviesa un nivel bajo de juego, mientras que la Roja volverá a mirar el Mundial desde afuera por tercera vez consecutiva. Embed Horarios y TV de la fecha 17 de Eliminatorias Sudamericanas Colombia vs. Bolivia → 20:30 (Buenos Aires). Transmite Gol Caracol, RCN Fútbol y DirecTV Sports.

Argentina vs. Venezuela → 20:30 (Buenos Aires). Telefe, TyC Sports, Venevisión y streaming en Mi Telefe y TyC Sports Play.

Uruguay vs. Perú → 20:30 (Buenos Aires). América TV, ATV, Movistar Deportes (Perú), DirecTV, AUF TV, Antel TV y Canal 5 (Uruguay).

Paraguay vs. Ecuador → 20:30 (Buenos Aires). Movistar Eventos 2, El Canal del Fútbol, DSports y GEN.

Brasil vs. Chile → 21:30 (Buenos Aires). SporTV, Globo, Chilevisión y Movistar Deportes en YouTube. Embed La definición está abierta: Colombia, Venezuela y Bolivia se juegan la vida, mientras que Uruguay y Paraguay pueden sellar su clasificación. La fecha 17 promete drama, emoción y suspenso en el cierre de las Eliminatorias Conmebol.