Cómo forma la Selección ante Venezuela: cuáles son las dudas de Scaloni

La Selección de fútbol de Argentina vivirá una fiesta.

El capitán del Inter Miami encabezará la delantera acompañado por Julián Álvarez, mientras que en el mediocampo aparecen las principales novedades. Con la suspensión de Enzo Fernández, el que se perfila para ocupar su lugar es Leandro Paredes, quien regresaría al once inicial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1963581868474778044&partner=&hide_thread=false El último baile de #Messi con la #Selección ante #Venezuela : hora y dónde verlo https://t.co/QcegD0AD0X a través de @sitioandinomza — Sebastián Colucci (@MSColucci) September 4, 2025 Las variantes en el mediocampo Uno de los interrogantes pasa por la inclusión de Alexis Mac Allister, quien se sumó tarde a la concentración y estará en el banco. Esto abre la puerta para la presencia de Franco Mastantuono o Nico Paz, lo que llevaría a Thiago Almada a retrasarse y ocupar un lugar en la zona de volantes junto a Rodrigo De Paul y el propio Paredes.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Thiago Almada; Lionel Messi; Franco Mastantuono o Nico Paz y Julián Álvarez. Embed