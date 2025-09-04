Cómo forma la Selección ante Venezuela: cuáles son las dudas de Scaloni

La Selección de fútbol de Argentina vuelve a presentarse este jueves en el país por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El rival será Venezuela, en un partido que promete ser especial: podría tratarse del último encuentro oficial de Lionel Messi en Argentina, más allá de algún amistoso futuro.
El capitán del Inter Miami encabezará la delantera acompañado por Julián Álvarez, mientras que en el mediocampo aparecen las principales novedades. Con la suspensión de Enzo Fernández, el que se perfila para ocupar su lugar es Leandro Paredes, quien regresaría al once inicial.
Uno de los interrogantes pasa por la inclusión de Alexis Mac Allister, quien se sumó tarde a la concentración y estará en el banco. Esto abre la puerta para la presencia de Franco Mastantuono o Nico Paz, lo que llevaría a Thiago Almada a retrasarse y ocupar un lugar en la zona de volantes junto a Rodrigo De Paul y el propio Paredes.