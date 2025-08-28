se viene el final

Lionel Messi confirmó su último partido con la Selección ¿Cuándo y contra quién?

El jugador de la Selección de fútbol de Argentina, Lionel Messi, dio detalles de su presentación definitiva con el equipo en el país. Mirá los detalles.

Lionel Messi da sus últimos pasos con el seleccionado nacional.

Lionel Messi da sus últimos pasos con el seleccionado nacional.

Por Sitio Andino Deportes

Lionel Messi sorprendió al confirmar que el jueves 4 de septiembre, en el duelo entre la Selección de fútbol de Argentina vs Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas, será su último partido oficial de local con la Selección.

“Va a ser especial, muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos. Por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos”, explicó el capitán.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JorgeSports10/status/1961071258524590435&partner=&hide_thread=false

Los números de Lionel Messi con la Albiceleste

Messi llega a este compromiso en un gran nivel con Inter Miami: en 17 partidos suma 18 goles y 10 asistencias, además de haber sido elegido en varias oportunidades Mejor Jugador del Mes de la MLS y Man of the Match.

Con la Selección, acumula 193 partidos y 112 goles, lo que lo convierte en el máximo goleador histórico del equipo argentino. Si juega los encuentros programados para el resto de 2025 (seis en total, incluyendo Eliminatorias y amistosos en Estados Unidos, Angola e India), quedará con 199 presencias, a un solo paso de alcanzar los 200 partidos con la camiseta albiceleste.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1961069760356942297&partner=&hide_thread=false

Una despedida histórica de Lionel Messi en el Monumental

El Estadio Monumental será escenario de un partido cargado de emoción. Argentina buscará seguir sumando en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, pero además será la oportunidad de vivir el que podría ser el último partido de Messi en Buenos Aires con la Selección en competencia oficial.

La expectativa es enorme: la gente se prepara para llenar el Monumental y darle al capitán una despedida inolvidable en su casa futbolística.

Lo que viene para Lionel Messi y Argentina en 2025

  • 4 de septiembre: Argentina vs Venezuela (Monumental, último partido de local por Eliminatorias).

  • Septiembre: visita a Ecuador.

  • Octubre: amistosos en Estados Unidos.

  • Noviembre: amistosos en Luanda (Angola) y Kerala (India).

