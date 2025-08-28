Lionel Messi confirmó su último partido con la Selección ¿Cuándo y contra quién?

Lionel Messi sorprendió al confirmar que el jueves 4 de septiembre , en el duelo entre la Selección de fútbol de Argentina vs Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas , será su último partido oficial de local con la Selección.

“Va a ser especial, muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos. Por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos”, explicó el capitán.

El anuncio lo hizo tras la victoria de Inter Miami ante Orlando por semifinales de la Leagues Cup , donde nuevamente fue figura.

Messi llega a este compromiso en un gran nivel con Inter Miami : en 17 partidos suma 18 goles y 10 asistencias , además de haber sido elegido en varias oportunidades Mejor Jugador del Mes de la MLS y Man of the Match .

“El partido vs. Venezuela va a ser muy especial para mi, PORQUE VA A SER EL ÚLTIMO POR ELIMINATORIAS. Lo voy a vivir de esa manera, después no sé qué pasará”. Lionel Messi pic.twitter.com/fJ0tdoz0fr

Con la Selección, acumula 193 partidos y 112 goles, lo que lo convierte en el máximo goleador histórico del equipo argentino. Si juega los encuentros programados para el resto de 2025 (seis en total, incluyendo Eliminatorias y amistosos en Estados Unidos, Angola e India), quedará con 199 presencias, a un solo paso de alcanzar los 200 partidos con la camiseta albiceleste.

Una despedida histórica de Lionel Messi en el Monumental

El Estadio Monumental será escenario de un partido cargado de emoción. Argentina buscará seguir sumando en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, pero además será la oportunidad de vivir el que podría ser el último partido de Messi en Buenos Aires con la Selección en competencia oficial.

La expectativa es enorme: la gente se prepara para llenar el Monumental y darle al capitán una despedida inolvidable en su casa futbolística.

