Lionel Messi imparable en la semi de la Leagues Cup: cuándo se juega la final

El argentino Lionel Messi fue el salvador del Inter Miami CF en la semi de la exigente Leagues Cup ante Orlando City. Repasá los detalles del duelo.

Lionel Messi la rompió.

Por Sitio Andino Deportes

Con un doblete de Lionel Messi, el Inter Miami CF derrotó 3-1 a Orlando City en el Chase Stadium de Fort Lauderdale y se clasificó a la final de la Leagues Cup de fútbol 2025. Las Garzas, que defienden el título conseguido el año pasado, ahora esperan rival entre Los Angeles Galaxy y Seattle Sounders.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VSportsTM/status/1960895104056524860&partner=&hide_thread=false

Lionel Messi fue la figura con dos goles decisivos

El astro argentino fue el encargado de igualar el partido con un penal a los 32 minutos del complemento, tras una falta sancionada dentro del área por el árbitro Walter Enrique López Ramos. El disparo raso y potente del rosarino venció la estirada del arquero peruano Pedro Gallese.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VSportsTM/status/1960890525860380851&partner=&hide_thread=false

Minutos después, otra jugada de fantasía entre Messi y Jordi Alba, viejos socios en el Barcelona, terminó con un zurdazo letal del campeón del mundo que puso el 2-1 para el equipo de Javier Mascherano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VSportsTM/status/1960893493338890247&partner=&hide_thread=false

En tiempo de descuento, el venezolano Telasco Segovia selló el 3-1 definitivo y la clasificación a la final.

Cuándo juega Inter Miami CF la final de la Leagues Cup 2025

La gran final se disputará el domingo 31 de agosto a las 20:55 (hora de Argentina). Inter Miami será visitante, a la espera del ganador del cruce entre Los Angeles Galaxy y Seattle Sounders.

El conjunto de Florida buscará defender el título logrado en 2024, el primero en la historia de la franquicia, con un Messi que sigue siendo la gran figura del certamen.

El resumen de la victoria del Inter Miami CF

Embed - DOBLETE MESSI mete al INTER MIAMI en la FINAL de Leagues Cup. Venció 3-1 al Orlando City | Resumen

