Lionel Messi imparable en la semi de la Leagues Cup: cuándo se juega la final

Con un doblete de Lionel Messi , el Inter Miami CF derrotó 3-1 a Orlando City en el Chase Stadium de Fort Lauderdale y se clasificó a la final de la Leagues Cup de fútbol 2025 . Las Garzas, que defienden el título conseguido el año pasado, ahora esperan rival entre Los Angeles Galaxy y Seattle Sounders .

El astro argentino fue el encargado de igualar el partido con un penal a los 32 minutos del complemento , tras una falta sancionada dentro del área por el árbitro Walter Enrique López Ramos . El disparo raso y potente del rosarino venció la estirada del arquero peruano Pedro Gallese .

INTER MIAMI DE MESSI ESTÁ EN LA FINAL DE LA LEAGUES CUP El elenco de Mascherano lo dio vuelta 3-1 con doblete del 10. Por segunda vez en 3 ediciones jugará el partido decisivo del certamen. En 2023 fue campeón de la mano del mejor de todos los tiempos. pic.twitter.com/Ty8BqeoYcP

sigue con vida ¿El Inter Miami puede soñar sin Messi? No te pierdas lo que pasó en la Leagues Cup

solamente sirve ganar El Inter Miami de Lionel Messi disputa el clásico del sol en la Leagues Cup: hora y dónde verlo

Minutos después, otra jugada de fantasía entre Messi y Jordi Alba , viejos socios en el Barcelona, terminó con un zurdazo letal del campeón del mundo que puso el 2-1 para el equipo de Javier Mascherano .

GOL DE MESSI PARA EL 1-1 DE INTER MIAMI ANTE ORLANDO. pic.twitter.com/2bVXTLBt7O

En tiempo de descuento, el venezolano Telasco Segovia selló el 3-1 definitivo y la clasificación a la final.

Cuándo juega Inter Miami CF la final de la Leagues Cup 2025

La gran final se disputará el domingo 31 de agosto a las 20:55 (hora de Argentina). Inter Miami será visitante, a la espera del ganador del cruce entre Los Angeles Galaxy y Seattle Sounders.

El conjunto de Florida buscará defender el título logrado en 2024, el primero en la historia de la franquicia, con un Messi que sigue siendo la gran figura del certamen.

El resumen de la victoria del Inter Miami CF