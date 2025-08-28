Lionel Messi imparable en la semi de la Leagues Cup: cuándo se juega la final

Con un doblete de Lionel Messi, el Inter Miami CF derrotó 3-1 a Orlando City en el Chase Stadium de Fort Lauderdale y se clasificó a la final de la Leagues Cup de fútbol 2025. Las Garzas, que defienden el título conseguido el año pasado, ahora esperan rival entre Los Angeles Galaxy y Seattle Sounders.
INTER MIAMI DE MESSI ESTÁ EN LA FINAL DE LA LEAGUES CUP
El elenco de Mascherano lo dio vuelta 3-1 con doblete del 10. Por segunda vez en 3 ediciones jugará el partido decisivo del certamen. En 2023 fue campeón de la mano del mejor de todos los tiempos. pic.twitter.com/Ty8BqeoYcP
Minutos después, otra jugada de fantasía entre Messi y Jordi Alba, viejos socios en el Barcelona, terminó con un zurdazo letal del campeón del mundo que puso el 2-1 para el equipo de Javier Mascherano.