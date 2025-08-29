Se incorporan el lunes

Dos talentos mendocinos integran la prelista de la Selección Argentina Sub 20

Diego Placente dio a conocer la lista de 27 jugadores, entre los cuales dos futbolistas mendocinos intentarán consolidarse como titulares en la Albiceleste de cara al Mundial de Chile.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección Argentina sub-20 iniciará una nueva semana de trabajos en septiembre, luego de oficializarse la prelista de jugadores que integrarán el equipo antes de viajar al Mundial en Chile, que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre. Entre los 27 convocados, los mendocinos Santino Andino e Ignacio Perruzzi forman parte de la prelista.

Presencia mendocina en la Selección Argentina sub-20

Con el grupo y los rivales definidos para la próxima Copa del Mundo, la Albiceleste pondrá en marcha su plan de trabajo junto al cuerpo técnico y los jugadores convocados a partir del lunes 1 de septiembre, con la primera jornada de entrenamientos. La convocatoria contará con la presencia de Santino Andino, la joven promesa de Godoy Cruz, e Ignacio Perruzzi, mediocampista de San Lorenzo.

Aunque aún resta definir los 21 jugadores que oficialmente viajarán a Chile, tanto Andino como Perruzzi vuelven a ser llamados tras su destacado rendimiento en el Torneo Sudamericano en Venezuela. Sin embargo, “Chulu” Andino genera mayores expectativas por su actuación en la Copa Sudamericana, aunque su presencia en la concentración implicará que se ausente del próximo partido del Torneo Clausura ante Platense.

La lista oficial podría darse a conocer en los días posteriores al sábado 6 de septiembre, fecha del último ensayo de fútbol antes del viaje al Mundial, que comenzará el 27 de septiembre. La Selección Argentina integrará el Grupo D, junto a Italia, Australia y Cuba, siendo este último su rival en el debut, programado un día después de la inauguración, a las 21:00 (hora local).

