Cuándo juega la Selección por las Eliminatorias: días, horarios y rivales rumbo al Mundial 2026

La Selección de fútbol de Argentina, reciente bicampeona de la Copa América, transita los últimos capítulos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con la serenidad que otorga haber asegurado la clasificación anticipada al torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.
El equipo de Lionel Scaloni llega a esta instancia con un calendario exigente, grandes expectativas y la presencia de Lionel Messi, en lo que podría ser su último partido de Eliminatorias en territorio argentino.
La despedida de Lionel Messi en casa: una noche que puede ser histórica
El partido ante Venezuela, programado para el jueves 4 de septiembre a las 20:30 en el estadio Monumental, podría marcar el último partido de Lionel Messi en Eliminatorias jugando en Argentina. El capitán deslizó que será una jornada especial: “Vamos con esa intención”, señaló en relación a lo que puede ser su despedida en Buenos Aires en este tipo de competencias.
La expectativa es enorme: el Monumental lucirá repleto para despedir al ídolo en una noche cargada de emoción, con su familia presente y miles de hinchas listos para agradecerle lo que significó en estas dos décadas con la Selección.
El fixture que le resta a Argentina en 2025
Con la clasificación al Mundial asegurada, Argentina encara la recta final de las Eliminatorias:
Fecha 17 – Jueves 4 de septiembre, 20:30: Argentina Venezuela – Estadio Monumental.
Fecha 18 – Martes 9 de septiembre, 20:00: Ecuador Argentina – Quito.
Luego, vendrán compromisos internacionales:
Octubre: Gira de amistosos por Estados Unidos (6 al 14).
Noviembre: Gira por Luanda (Angola) y Kerala (India) (10 al 18).
Este calendario no solo mantiene al equipo en ritmo competitivo, sino que también expande la marca Argentina en mercados clave del fútbol mundial.