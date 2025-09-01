El detalle completo

Cuándo juega la Selección por las Eliminatorias: días, horarios y rivales rumbo al Mundial 2026

La Selección de fútbol de Argentina tiene acción por las Eliminatorias Sudamericanas. Conocé lo que se viene para el equipo de Lionel Scaloni.

La Selección de fútbol de Argentina va por todo.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina, reciente bicampeona de la Copa América, transita los últimos capítulos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con la serenidad que otorga haber asegurado la clasificación anticipada al torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El equipo de Lionel Scaloni llega a esta instancia con un calendario exigente, grandes expectativas y la presencia de Lionel Messi, en lo que podría ser su último partido de Eliminatorias en territorio argentino.

Lionel Scaloni se prepara para el Mundial.
uno por uno

Lionel Scaloni confirmó la lista de la Selección para la fecha de las Eliminatorias: repasá los nombres
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1904655749185216585&partner=&hide_thread=false

Una lista con experiencia y juventud: Liones Scaloni apuesta a la mezcla perfecta

El entrenador Lionel Scaloni confirmó una lista de 29 convocados para enfrentar a Venezuela y Ecuador en septiembre. En ella aparecen nombres históricos, como el propio Messi, pero también irrumpen jóvenes talentos que ya pisan fuerte en Europa y en el fútbol local.

Entre las novedades destacan:

  • Alan Varela, mediocampista del Porto, consolidado en Europa.

  • José Manuel “Flaco” López, delantero del Palmeiras.

  • Franco Mastantuono, joya de River de apenas 17 años que vuelve a ser citado (as.com).

Esta mezcla de experiencia y recambio generacional refleja la estrategia de Scaloni: sostener una base campeona y, al mismo tiempo, preparar el futuro de la Albiceleste.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1962201031170765226&partner=&hide_thread=false

La despedida de Lionel Messi en casa: una noche que puede ser histórica

El partido ante Venezuela, programado para el jueves 4 de septiembre a las 20:30 en el estadio Monumental, podría marcar el último partido de Lionel Messi en Eliminatorias jugando en Argentina. El capitán deslizó que será una jornada especial: “Vamos con esa intención”, señaló en relación a lo que puede ser su despedida en Buenos Aires en este tipo de competencias.

La expectativa es enorme: el Monumental lucirá repleto para despedir al ídolo en una noche cargada de emoción, con su familia presente y miles de hinchas listos para agradecerle lo que significó en estas dos décadas con la Selección.

El fixture que le resta a Argentina en 2025

Con la clasificación al Mundial asegurada, Argentina encara la recta final de las Eliminatorias:

  • Fecha 17 – Jueves 4 de septiembre, 20:30: Argentina Venezuela – Estadio Monumental.

  • Fecha 18 – Martes 9 de septiembre, 20:00: Ecuador Argentina – Quito.

Luego, vendrán compromisos internacionales:

  • Octubre: Gira de amistosos por Estados Unidos (6 al 14).

  • Noviembre: Gira por Luanda (Angola) y Kerala (India) (10 al 18).

Este calendario no solo mantiene al equipo en ritmo competitivo, sino que también expande la marca Argentina en mercados clave del fútbol mundial.

