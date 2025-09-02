no tuvo suerte

Manchester United dejó de lado a Emiliano "Dibu" Martínez y fichó a Lammens: qué será del campeón del mundo

El United contrató al belga Senne Lammens y descartó al argentino Emiliano "Dibu" Martínez: conocé qué dijo Emery y qué opciones maneja el portero.

El Dibu Martínez atraviesa horas de incertidumbre. &nbsp;

El "Dibu" Martínez atraviesa horas de incertidumbre.

 

El Manchester United sorprendió en el mercado de pases al cerrar la incorporación del arquero belga Senne Lammens, del Royal Amberes, y desistir de contratar al argentino Emiliano “Dibu” Martínez. La decisión cayó como un baldazo de agua fría para el marplatense, que parecía encaminado a llegar a los Diablos Rojos.

El United eligió a Senne Lammens y se bajó de la negociación con Martínez

El arquero juvenil belga arribará a Manchester como reemplazo de André Onana, lo que dejó sin chances al Dibu, que no fue convocado por Unai Emery en el último partido del Aston Villa frente a Crystal Palace en medio de las negociaciones.

Tras la decisión del club inglés, Emiliano Martínez deberá volver a ponerse a disposición de su actual entrenador.

La palabra de Emery y el incierto futuro de Emiliano "Dibu" Martínez

Lejos de llevar calma, el propio Emery generó más dudas con una frase que sorprendió a todos tras la derrota ante Crystal Palace: “Bizot, Marco. Se terminó el tiempo”, lanzó al ser consultado por el futuro del arco, dejando en duda la titularidad de Martínez.

Mientras tanto, el arquero campeón del mundo con la Selección argentina se suma al plantel de Lionel Scaloni para disputar la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En paralelo, el Galatasaray de Turquía aparece como una alternativa de último momento, en las horas finales del mercado europeo, que cierra el martes, y corre contrarreloj para intentar ficharlo.

