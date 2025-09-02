Camino al Mundial

Laureano Quiroga, el atleta de San Carlos que correrá en España con la celeste y blanca

Laureano Quiroga de San Carlos, de 19 años, viajará a Canfranc tras destacarse en torneos nacionales e internacionales de Trail Running.

image

El sancarlino llega a la competencia mundial luego de haber cosechado importantes títulos a nivel nacional e internacional:

  • En 2022 se consagró campeón nacional en Ushuaia y luego sumó victorias en distintas pruebas, como la B100 de Bariloche
  • En 2023 integró la Selección Argentina en un Sudamericano y consiguió una actuación destacada. Esa experiencia fue clave para que el cuerpo técnico de la CADA lo incluyera dentro de los jóvenes a seguir al Mundial.
image

El sancarlino cuenta a TVA sobre sus inicios en la disciplina, cómo se prepara para el Mundial, quiénes lo acompañan, las iniciativas para reunir fondos y, entre otras cosas, que significa para él el trail running.

Para llegar en las mejores condiciones, su entrenamiento va lunes a domingo. Combina gimnasio, pista y montaña: “Lunes, miércoles y viernes hago gimnasio y después salgo a correr. Martes y jueves voy a la pista de atletismo y los fines de semana hago cuestas en el campo o trail en montaña”.

Laureano puso en marcha un sorteo a través de su cuenta de Instagram (@quiroga_laureanoo), con premios aportados por sponsors. El sorteo se realizará el 10 de septiembre mediante la aplicación AppSorteos.

“Todo lo que recaude será para solventar el viaje. Por suerte recibí también ayuda de la provincia y del municipio de San Carlos, que se han portado muy bien conmigo”, destacó.

La familia también es un pilar fundamental. “Mis viejos están más contentos que yo. Para mi papá es una emoción enorme porque él siempre corrió y ahora me ve a mí en la selección. Es un mar de emociones porque depende del esfuerzo de uno mismo”, aseguró.

Laureano Quiroga de San Carlos cuenta detalles sobre la competencia internacional

