Laureano Quiroga, el atleta de San Carlos que correrá en España con la celeste y blanca

Laureano Quiroga es un atleta de 19 años del departamento de San Carlos que fue convocado por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) para integrar el equipo nacional que viajará a fines de septiembre al Mundial de Montaña y Trail Running en Canfranc, España. El joven representará al país en la categoría U20 .

El sancarlino llega a la competencia mundial luego de haber cosechado importantes títulos a nivel nacional e internacional :

El sancarlino cuenta a TVA sobre sus inicios en la disciplina, cómo se prepara para el Mundial , quiénes lo acompañan, las iniciativas para reunir fondos y, entre otras cosas, que significa para él el trail running.

Para llegar en las mejores condiciones, su entrenamiento va lunes a domingo. Combina gimnasio, pista y montaña: “Lunes, miércoles y viernes hago gimnasio y después salgo a correr. Martes y jueves voy a la pista de atletismo y los fines de semana hago cuestas en el campo o trail en montaña”.

Laureano puso en marcha un sorteo a través de su cuenta de Instagram (@quiroga_laureanoo), con premios aportados por sponsors. El sorteo se realizará el 10 de septiembre mediante la aplicación AppSorteos.

“Todo lo que recaude será para solventar el viaje. Por suerte recibí también ayuda de la provincia y del municipio de San Carlos, que se han portado muy bien conmigo”, destacó.

La familia también es un pilar fundamental. “Mis viejos están más contentos que yo. Para mi papá es una emoción enorme porque él siempre corrió y ahora me ve a mí en la selección. Es un mar de emociones porque depende del esfuerzo de uno mismo”, aseguró.

