Para los fanas de automovilismo, Mendoza alberga la cuarta fecha del torneo de Regularidad: mirá los detalles

El domingo 14 de septiembre se disputará la 4ª fecha del Campeonato Mendocino de Regularidad Original, un derrotero de automovilismo más que apasionante. Con el Premio “Absuelto con corazón de Carlos Crotta”, la competencia será un homenaje cargado de pasión, historia y apertura para nuevos participantes.
Un homenaje a Carlos Crotta en la 4ª fecha en san Martín
“Carlos fue un amigo personal, un tipo que siempre empujó para adelante la vitivinicultura. Este homenaje es por su compromiso, por lo que transmitía, por su pasión y responsabilidad. Absuelto Wine, proyecto de Lucas Mercado Crota, recibió mucho impulso de Carlos y hoy nos acompaña como main sponsor. Es nuestra manera de decirle gracias”, expresó Omar Denaro, dirigente de la competencia.
Para finalizar, el protagonista concluyó: “La regularidad en Mendoza tiene una historia que data en 1930 y mantenerla viva es muy emocionante. Es una pasión que hay que sentir y vivir. Es el deporte que hace amigos, el juego con los tiempos, algo que une. Hoy, con este campeonato mendocino, renovamos una tradición que estuvo en stand-by y que vuelve con más fuerza que nunca”, cerró.
La regularidad en el automovilismo: un deporte ciencia abierto a todos
La regularidad se distingue del automovilismo tradicional porque no importa la cilindrada ni el modelo del auto. Lo esencial es que el vehículo tenga un velocímetro funcional, un piloto y un navegante.
“No interesa si el velocímetro marca de más o de menos, porque eso se comprueba y se ajusta. Lo importante es la precisión, no la velocidad. La regularidad es un deporte ciencia, donde necesitás un cronómetro, un auto y ganas de disfrutar”, explicó Denaro.
Con esta filosofía, la organización busca que cada vez más novatos se animen a participar: “Este año queremos abrirlo a quienes nunca hicieron regularidad. Es un espacio para divertirse, aprender y cuidar el auto. La velocidad es controlada, siempre dentro de la ley, y es un deporte que hace amigos”.
Una competencia para toda la familia de San Martín
La cita en San Martín será también un encuentro social y cultural. La regularidad no es solo para expertos ni coleccionistas: pueden participar autos antiguos, clásicos, modernos o de uso diario.
“Es un deporte para todos, abierto a hombres, mujeres y familias enteras. La idea es disfrutar en comunidad, compartir la pasión por los fierros y mantener viva esta tradición que en Mendoza existe desde la década de 1930”, remarcan desde la organización.
Con un homenaje emotivo, la apertura a nuevos competidores y el encanto de los autos clásicos y modernos, la 4ª fecha del Campeonato Mendocino de Regularidad Original 2025 promete ser una verdadera fiesta del automovilismo histórico y social.