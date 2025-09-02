Para los fanas de automovilismo, Mendoza alberga la cuarta fecha del torneo de Regularidad: mirá los detalles

El domingo 14 de septiembre se disputará la 4ª fecha del Campeonato Mendocino de Regularidad Original, un derrotero de automovilismo más que apasionante . Con el Premio “Absuelto con corazón de Carlos Crotta” , la competencia será un homenaje cargado de pasión, historia y apertura para nuevos participantes .

La próxima jornada de regularidad tendrá un condimento especial: estará en juego el Premio “Absuelto con corazón de Carlos Crotta”.

con todo Procar 4000: Mendoza hizo historia en el automovilismo nacional y vos no te lo podés perder

“ Carlos fue un amigo personal, un tipo que siempre empujó para adelante la vitivinicultura . Este homenaje es por su compromiso , por lo que transmitía, por su pasión y responsabilidad . Absuelto Wine , proyecto de Lucas Mercado Crota , recibió mucho impulso de Carlos y hoy nos acompaña como main sponsor . Es nuestra manera de decirle gracias ”, expresó Omar Denaro , dirigente de la competencia.

Para finalizar, el protagonista concluyó: “La regularidad en Mendoza tiene una historia que data en 1930 y mantenerla viva es muy emocionante. Es una pasión que hay que sentir y vivir. Es el deporte que hace amigos, el juego con los tiempos, algo que une. Hoy, con este campeonato mendocino, renovamos una tradición que estuvo en stand-by y que vuelve con más fuerza que nunca”, cerró.

Este 14/09 en San Martín llega la 4ª fecha del Mendocino de Regularidad . Un homenaje especial a Carlos Crotta con el Premio Absuelto . Autos clásicos y familia reunidos en una gran fiesta . Todo por @sitioandinomza #Regularidad #Mendoza #AutosClásicos pic.twitter.com/8gegnw3Ffy

La regularidad en el automovilismo: un deporte ciencia abierto a todos

La regularidad se distingue del automovilismo tradicional porque no importa la cilindrada ni el modelo del auto. Lo esencial es que el vehículo tenga un velocímetro funcional, un piloto y un navegante.

“No interesa si el velocímetro marca de más o de menos, porque eso se comprueba y se ajusta. Lo importante es la precisión, no la velocidad. La regularidad es un deporte ciencia, donde necesitás un cronómetro, un auto y ganas de disfrutar”, explicó Denaro.

Con esta filosofía, la organización busca que cada vez más novatos se animen a participar: “Este año queremos abrirlo a quienes nunca hicieron regularidad. Es un espacio para divertirse, aprender y cuidar el auto. La velocidad es controlada, siempre dentro de la ley, y es un deporte que hace amigos”.

Una competencia para toda la familia de San Martín

La cita en San Martín será también un encuentro social y cultural. La regularidad no es solo para expertos ni coleccionistas: pueden participar autos antiguos, clásicos, modernos o de uso diario.

“Es un deporte para todos, abierto a hombres, mujeres y familias enteras. La idea es disfrutar en comunidad, compartir la pasión por los fierros y mantener viva esta tradición que en Mendoza existe desde la década de 1930”, remarcan desde la organización.

Con un homenaje emotivo, la apertura a nuevos competidores y el encanto de los autos clásicos y modernos, la 4ª fecha del Campeonato Mendocino de Regularidad Original 2025 promete ser una verdadera fiesta del automovilismo histórico y social.