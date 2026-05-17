17 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Julián Santero

Julián Santero sumó puntos en el TC Pick Up en una carrera para el recuerdo de Tobías Martínez

El corredor mendocino Julián Santero terminó octavo en el TC Pick Up en La Plata, donde el piloto Tobías Martínez logró un récord histórico. Mirá lo sucedido.

Julián Santero consiguió puntos importantes en el TC Pick Up durante la fecha disputada en La Plata. &nbsp;

Julián Santero consiguió puntos importantes en el TC Pick Up durante la fecha disputada en La Plata.

 

Por Sitio Andino Deportes

El mendocino Julián Santero finalizó octavo este domingo en la cuarta fecha del TC Pick Up, disputada en el autódromo de La Plata, en una carrera histórica para Tobías Martínez, quien consiguió su primera victoria en la categoría y estableció un récord inédito dentro de la ACTC.

Julián Santero volvió a sumar fuerte en el TC Pick Up

El piloto mendocino volvió a mostrarse competitivo en una fecha muy exigente del TC Pick Up y logró terminar dentro del top ten con su Toyota Hilux. Julián Santero cruzó la bandera a cuadros en el octavo puesto y sumó unidades importantes pensando en el campeonato.

Lee además
Julián Santero volverá a competir en las TC Pick Up tras más de un año fuera de la categoría.   video

El mendocino Julián Santero vuelve a las TC Pick Up y afrontará un desafío clave en La Plata
El Club Deportivo Maipú busca los tres puntos.

Miralo en vivo: el Deportivo Maipú tiene una parada difícil ante Chicago

Aunque no logró meterse en la pelea directa por el podio, Santero volvió a mostrarse competitivo dentro de una categoría cada vez más ajustada y con fuerte nivel de paridad entre las marcas. El mendocino terminó por delante de varios protagonistas importantes y consiguió cerrar otro fin de semana positivo dentro del campeonato de TC Pick Up.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Campeonesnet/status/2055661100079669709&partner=&hide_thread=false

Tobías Martínez logró un récord histórico en la ACTC

La gran noticia de la jornada en La Plata fue la victoria de Tobías Martínez con la Chevrolet S10 del RUS Med Team. El piloto sanjuanino consiguió su primer triunfo en el TC Pick Up y además se convirtió en el primer corredor en ganar en las seis categorías propias de la ACTC.

Martínez construyó una carrera muy sólida desde el comienzo y resistió durante buena parte de la final los intentos de ataque de Mariano Werner, quien luego perdió rendimiento por problemas en los frenos de su Foton.

Con un ritmo consistente, el sanjuanino logró mantener la diferencia necesaria para quedarse con una victoria muy especial en el autódromo platense. “Estoy muy feliz. Venía de una temporada no muy buena, así que esto compensa todo”, declaró Tobías Martínez luego de conseguir un triunfo histórico en el TC Pick Up.

Werner quedó como líder del campeonato

Detrás del ganador finalizaron las camionetas Foton de Gastón Mazzacane y Mariano Werner, quienes completaron el podio en la cuarta fecha del campeonato.

Pese a los inconvenientes en los frenos durante el tramo final de la carrera, Werner consiguió rescatar un tercer puesto muy valioso que le permitió transformarse en el nuevo líder del campeonato de TC Pick Up.

En tanto, Gastón Mazzacane celebró su primer podio de la temporada luego de un gran funcionamiento de la camioneta china en La Plata.

Con su octavo puesto, Julián Santero volvió a sumar para mantenerse competitivo dentro de un torneo que promete una intensa pelea rumbo a las próximas fechas. La siguiente jornada del TC Pick Up se disputará el 27 y 28 de junio en un circuito que todavía no fue confirmado por la ACTC.

Resultados del TC Pick Up en La Plata

  • 1- Tobías Martínez (Chevrolet S10) – 30:25.454
  • 2- Gastón Mazzacane (Foton) – a 0.281
  • 3- Mariano Werner (Foton) – a 5.035
  • 4- Faín (Ford) – a 7.579
  • 5- Fritzler (Ford) – a 7.821
  • 6- Abdala (Ford) – a 8.231
  • 7- Facundo Ardusso (Toyota) – a 8.819
  • 8- Julián Santero (Toyota) – a 9.578
  • 9- Agustín Canapino (Chevrolet) – a 12.538
  • 10- Jakos (Toyota) – a 12.974

Así quedó el campeonato del TC Pick Up

  • 1- Mariano Werner – 154,5 puntos
  • 2- Fritzler – 148
  • 3- Faín – 140
  • 4- Agustín Canapino – 136,5
  • 5- Azar – 131,5

Temas
Seguí leyendo

El mendocino Valentín Castellanos brilló pero el West Ham quedó al borde del descenso

FADEP lo ganó en la última ante Huracán y salió de la zona roja del Federal A

Perrone no pudo sostener la pole en Cataluña y Morelli aguantó la bandera argentina en el Moto3

De no creer: Max Verstappen abandonó cuando lideraba en Nürburgring

Motos que vuelan: Di Giannantonio ganó en una carrera dramática del GP en Cataluña

Antes de comprar un televisor para el Mundial 2026, las cinco cosas que tenés que mirar

Nada de perder puntos: duelos claves para Huracán Las Heras, Fadep y San Martín en el Federal A

Con drama hasta el final, River venció a Rosario Central y sueña con el título

LO QUE SE LEE AHORA
En busca de televisor para ver el Mundial. video

Antes de comprar un televisor para el Mundial 2026, las cinco cosas que tenés que mirar

Las Más Leídas

Paneles solares domiciliarios: el incentivo que busca acelerar la energía solar en Mendoza

Cada vez más mendocinos instalan paneles solares: cuánto cuestan y en cuánto tiempo se amortizan

Un juicio civil por mala praxis causa revuelo en el ambiente de Salud de la provincia.

Preocupación en hospitales de Mendoza por una millonaria condena civil por mala praxis

El operativo contó con la participación de distintas divisiones de la Dirección General de Investigaciones

Los detalles de la investigación que expuso el peligro que enfrentan los choferes de aplicaciones en Mendoza

Legislatura de Mendoza: cuál es la formación académica de los diputados y senadores.

Qué nivel de educación tienen los legisladores de Mendoza y cuáles son los perfiles que predominan

Dos espacios del espectro liberar aúnan fuerzas en General Alvear. video

Un nuevo espacio liberal se arma en General Alvear dentro del oficialismo