Julián Santero sumó puntos en el TC Pick Up en una carrera para el recuerdo de Tobías Martínez

Julián Santero consiguió puntos importantes en el TC Pick Up durante la fecha disputada en La Plata.

El mendocino Julián Santero finalizó octavo este domingo en la cuarta fecha del TC Pick Up , disputada en el autódromo de La Plata, en una carrera histórica para Tobías Martínez , quien consiguió su primera victoria en la categoría y estableció un récord inédito dentro de la ACTC.

El piloto mendocino volvió a mostrarse competitivo en una fecha muy exigente del TC Pick Up y logró terminar dentro del top ten con su Toyota Hilux . Julián Santero cruzó la bandera a cuadros en el octavo puesto y sumó unidades importantes pensando en el campeonato.

El mendocino Julián Santero vuelve a las TC Pick Up y afrontará un desafío clave en La Plata

El representante de Mendoza tuvo una carrera sólida y regular en La Plata , manteniéndose siempre dentro del lote principal en una final marcada por el gran ritmo de las camionetas Foton y el dominio de Tobías Martínez .

Aunque no logró meterse en la pelea directa por el podio, Santero volvió a mostrarse competitivo dentro de una categoría cada vez más ajustada y con fuerte nivel de paridad entre las marcas. El mendocino terminó por delante de varios protagonistas importantes y consiguió cerrar otro fin de semana positivo dentro del campeonato de TC Pick Up .

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Julián Santero, Andi Jakos y Facundo Ardusso ya giran en el Autódromo "Roberto Mouras" de La Plata en lo que es su regreso a las TC Pick Up.



Los 3 protagonistas estarán a bordo de una Toyota Hilux. El "volador" competirá junto a Magnoluz… pic.twitter.com/3SGuYnpPKM — Campeones (@Campeonesnet) May 16, 2026

Tobías Martínez logró un récord histórico en la ACTC

La gran noticia de la jornada en La Plata fue la victoria de Tobías Martínez con la Chevrolet S10 del RUS Med Team. El piloto sanjuanino consiguió su primer triunfo en el TC Pick Up y además se convirtió en el primer corredor en ganar en las seis categorías propias de la ACTC.

Martínez construyó una carrera muy sólida desde el comienzo y resistió durante buena parte de la final los intentos de ataque de Mariano Werner, quien luego perdió rendimiento por problemas en los frenos de su Foton.

Con un ritmo consistente, el sanjuanino logró mantener la diferencia necesaria para quedarse con una victoria muy especial en el autódromo platense. “Estoy muy feliz. Venía de una temporada no muy buena, así que esto compensa todo”, declaró Tobías Martínez luego de conseguir un triunfo histórico en el TC Pick Up.

Werner quedó como líder del campeonato

Detrás del ganador finalizaron las camionetas Foton de Gastón Mazzacane y Mariano Werner, quienes completaron el podio en la cuarta fecha del campeonato.

Pese a los inconvenientes en los frenos durante el tramo final de la carrera, Werner consiguió rescatar un tercer puesto muy valioso que le permitió transformarse en el nuevo líder del campeonato de TC Pick Up.

En tanto, Gastón Mazzacane celebró su primer podio de la temporada luego de un gran funcionamiento de la camioneta china en La Plata.

Con su octavo puesto, Julián Santero volvió a sumar para mantenerse competitivo dentro de un torneo que promete una intensa pelea rumbo a las próximas fechas. La siguiente jornada del TC Pick Up se disputará el 27 y 28 de junio en un circuito que todavía no fue confirmado por la ACTC.

Resultados del TC Pick Up en La Plata

1- Tobías Martínez ( Chevrolet S10 ) – 30:25.454

( ) – 30:25.454 2- Gastón Mazzacane ( Foton ) – a 0.281

( ) – a 0.281 3- Mariano Werner ( Foton ) – a 5.035

( ) – a 5.035 4- Faín ( Ford ) – a 7.579

( ) – a 7.579 5- Fritzler ( Ford ) – a 7.821

( ) – a 7.821 6- Abdala ( Ford ) – a 8.231

( ) – a 8.231 7- Facundo Ardusso ( Toyota ) – a 8.819

( ) – a 8.819 8- Julián Santero ( Toyota ) – a 9.578

( ) – a 9.578 9- Agustín Canapino ( Chevrolet ) – a 12.538

( ) – a 12.538 10- Jakos (Toyota) – a 12.974

Así quedó el campeonato del TC Pick Up