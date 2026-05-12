12 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Julián Santero

El mendocino Julián Santero vuelve a las TC Pick Up y afrontará un desafío clave en La Plata

El piloto mendocino Julián Santero volverá este fin de semana a las TC Pick Up con una Toyota Hilux del Magnoluz Racing. Mirá lo que se viene.

Julián Santero volverá a competir en las TC Pick Up tras más de un año fuera de la categoría. &nbsp;

Julián Santero volverá a competir en las TC Pick Up tras más de un año fuera de la categoría.

 

Por Sitio Andino Deportes

Julián Santero volverá este fin de semana a las TC Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata y afrontará un desafío muy particular dentro del automovilismo argentino. El mendocino regresará a una categoría que conoce bien, aunque ahora deberá adaptarse a importantes cambios reglamentarios que modificaron el comportamiento de las camionetas.

Embed - Magnoluz Racing on Instagram: "Le damos la bienvenida al equipo a @santerojulian !. El mendocino, campeón 2024 del TC y múltiple monarca de distintas categorías, nos da el lujo de subirse a la Toyota Hilux a partir de la próxima fecha de #TCPickUp a disputarse en La Plata el fin de semana . Un placer tener su talento en nuestro equipo. Trabajaremos con todo para que sea con un camino lleno de éxitos ."
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Cómo será el regreso de Julián Santero a las TC Pick Up

La presencia de Santero fue confirmada oficialmente por el Magnoluz Racing, equipo con el que disputará la cuarta fecha del campeonato 2026.

Además, la estructura contará con motores de Daniel Berra, mientras que la camioneta anteriormente era utilizada por Gastón Iansa dentro del armado técnico liderado por Matías Frano.

Aunque inicialmente la participación está prevista solo para esta fecha en La Plata, el propio Santero reconoció que existe la intención de extender el proyecto hasta fin de año. “La idea es seguir hasta fin de año y vamos a trabajar para poder darle continuidad al proyecto”, aseguró el mendocino.

Embed - TC Pick Up | Julián Santero retorna a la categoría

El cambio reglamentario que pone a prueba a Santero

Más allá del regreso, el gran desafío estará en la adaptación a las nuevas condiciones aerodinámicas de las TC Pick Up. Para esta temporada, las camionetas sufrieron modificaciones reglamentarias que redujeron la carga aerodinámica y generaron vehículos mucho más difíciles y agresivos para manejar.

Ese detalle aparece como un factor clave para Santero, acostumbrado a vehículos con mayor apoyo y estabilidad. “No manejé sin carga la camioneta, así que tendremos que adaptarnos”, explicó el campeón del Turismo Carretera.

El mendocino intentará aprovechar las pruebas del viernes para encontrar rápidamente el límite de una camioneta que ahora demanda un manejo más rústico y físico.

Santero y una presencia que jerarquiza a las TC Pick Up

El regreso del actual campeón del Turismo Carretera también representa una noticia importante para la categoría. La presencia de Santero eleva automáticamente el nivel competitivo de las TC Pick Up y suma una figura de peso dentro del automovilismo nacional.

Además, el mendocino llega en un momento donde necesita recuperar sensaciones positivas después de un complicado fin de semana en Termas de Río Hondo dentro del TC. Ahora, el foco estará puesto en La Plata y en cómo responde frente a un vehículo muy distinto al que dejó a finales de 2024.

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