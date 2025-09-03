En su segunda jornada, el Foro Industrial Mendoza 2025 puso el acento en agroindustria y pymes

La provincia de Mendoza es anfitriona de un evento que pone en el centro de la escena la situación local de la industria y de las pymes. Se trata de la Expo Foro 2025 Mendoza Industria , que este año se nucleó bajo la consigna “Producción Sostenible”. El evento transcurre en su segundo día, donde dos foros importantes tuvieron lugar: agroindustria y pymes .

Entre los organismos que participan en la organización se destacan la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (ASINMET), la Federación Económica de Mendoza (FEM) , la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), la Municipalidad de Guaymallén y el Gobierno de Mendoza , entre otros. El evento comenzó el 2 de septiembre y continuará hasta el 4 en el Espacio Cultural Julio Le Parc .

CADA 2 DE SEPTIEMBRE Día de la Industria: pymes reclaman diálogo al Gobierno ante la compleja situación económica

En este marco, Sitio Andino conversó con referentes del sector privado y del Gobierno de la provincia para acercar un diagnóstico local de la situación.

El Foro Industrial Mendoza 2025 tendrá lugar hasta el 4 septiembre en el Espacio Cultural Julio Le Parc

El presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), Santiago Laugero , expresó a Sitio Andino que la organización del Foro Industrial Mendoza 2025 tiene que ver con “la búsqueda de mejores condiciones para los sectores económicos en general”.

Laugero puso el acento en la agroindustria: “Nuestras principales preocupaciones están vinculadas a la competitividad de los sectores agroalimentarios. El ‘costo argentino’, comparado con los países con los que comerciamos, es alto y nos está dejando fuera de algunos mercados que se habían ganado”.

Le Parc, expo Foro Mendoza Industrial - Producción Sostenible 2025 Santiago Laugero, presidente de la Federación Económica de Mendoza Foto: Yemel Fil

El dirigente remarcó además que se observa un “goteo de productos extranjeros que ingresan a nuestras góndolas. Esto ha ocurrido recientemente incluso con productos muy simbólicos, como el vino, además de la pulpa de tomate o las cerezas”.

En este complejo escenario, el presidente de la federación resaltó la importancia de mejorar la competitividad, la cual depende de múltiples factores: costos logísticos, tipo de cambio, carga impositiva, acceso a financiamiento, entre otros.

En el segundo día del Foro, los ejes de la mañana estuvieron fuertemente relacionados a la agroindustria y a las pymes. Este medio le consultó a Laugero qué puntos en común tienen y el referente explicó que “hay líneas de contacto muy cercanas, ya que lo que ocurre en la industria también pasa en el comercio y en el turismo”. Sin embargo, aclaró que cada uno tiene sus variantes y problemáticas.

Cómo afecta a las pymes la apertura del comercio experior

Una problemática que atraviesa al sector privado en el país es la apertura del comercio exterior y la posibilidad de importar sin muchas complicaciones. El presidente de la FEM consideró positiva la apertura, aunque “se necesita un equilibrio de condiciones”.

Le Parc, expo Foro Mendoza Industrial - Producción Sostenible 2025 El evento reúne referentes de la actividad económica de la provincia y está dirigido al público en general con entrada gratuita. Foto: Yemel Fil

Laugero indicó que “la clave está en mejorar todas las variables que nos permitan ser productivos, generar producción y sostener la fabricación”.

En esta línea, subrayó que desde el sector privado siempre trabajan en tecnología e innovación: “La agroindustria mendocina no tiene atraso”.

El Gobierno de Mendoza con un rol activo en la organización del evento

Otro actor clave en la organización del evento fue el Gobierno de Mendoza, el cual contó con la presencia del gobernador, Alfredo Cornejo, en la apertura del Foro.

A propósito de esta iniciativa, el subsecretario de Comercio, Industria y Logística del Ministerio de Producción, Alberto Marengo, explicó: “Nosotros entendemos que, para pedirle competitividad al sector privado, el Estado debe ser eficiente y acompañar ese proceso”.

En diálogo con Sitio Andino, destacó que la organización de los foros junto con la FEM y otras entidades responde a la necesidad de generar espacios de discusión sobre “cadena de valor, internacionalización de los productos y los desafíos a futuro”.

Iniciativas desde el Estado con el sector privado

Marengo explicó que realizaron un relevamiento de las necesidades sectoriales que ayudó para identificar los ejes principales: desburocratización, calidad de los servicios, financiamiento y logística. “Sobre cada uno de esos puntos empezamos a trabajar con pedidos concretos”, señaló.

Entre los avances, subrayó la reducción de plazos en trámites como el Registro Nacional de Establecimientos (RNE) y el Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA): “Antes demoraban entre 580 y 600 días, hoy están en 20, y el sector lo reconoció como algo muy positivo”.

En materia de infraestructura, remarcó la creación de un laboratorio de Fiscalización y Control en General Alvear y una próxima inauguración en San Rafael, además de la puesta en marcha de un laboratorio de gluten ubicado la Ciudad de Mendoza.

Le Parc, expo Foro Mendoza Industrial - Producción Sostenible 2025 Alberto Marengo, subsecretario de Comercio, Industria y Logística Foto: Yemel Fil

Además, puso el acento en las líneas de financiamiento para pymes a partir de los convenios establecidos con el Banco de la Nación Argentina y el Banco Ciudad. Desde marzo hasta agosto se direccionaron millones de pesos que impactaron de forma directa “en 17 de los 18 departamentos”, completó Marengo.

Sobre el destino de esos fondos, detalló que las principales actividades beneficiadas fueron turismo, comercio e industria. “Un dato importante es que antes no existían tasas subsidiadas ni créditos blandos orientados al comercio o al capital de trabajo. Esto permitió que el 50% de los créditos fueran a ese sector”, agregó.

“El impacto llegó desde comercios pequeños hasta industrias grandes. Un almacén pudo cambiar una heladera por otra de tecnología inverter, con ahorro energético, mientras que empresas más grandes pudieron invertir en equipamiento de mayor escala”.

Qué solicitan desde el sector agroindustrial

En el evento se realizó la charla “Situación Actual del Sector Agroindustrial y Expectativas al Futuro”, con la participación de referentes de CAFIM, ACOVI, Frutos Sector y ASINMET, quienes presentaron un diagnóstico de la realidad que atraviesa cada rubro.

En ese marco, el presidente de la Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza (CAFIM), Alberto Carletti, señaló que la agroindustria transita un proceso de adaptación a los cambios, aunque remarcó la necesidad del acompañamiento estatal mediante reformas impositivas y laborales.

Le Parc, expo Foro Mendoza Industrial - Producción Sostenible 2025 Charla “Situación Actual del Sector Agroindustrial y Expectativas al Futuro” Foto: Yemel Fil

Advirtió que el éxito de cualquier programa económico requiere respaldo legislativo para concretar transformaciones y destacó la importancia de la estabilidad cambiaria como un aspecto central para planificar a mediano y largo plazo.

Coordinación sector público y privado

En definitiva, en el segundo día del Foro Industrial de Mendoza se evidenció la preocupación compartida entre empresarios y funcionarios por mejorar la competitividad y garantizar condiciones más justas para el desarrollo económico. El encuentro dejó en claro que el futuro de la industria y de las pymes locales dependerá de la articulación entre el sector privado y el Estado.