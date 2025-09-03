Lionel Messi visitó a su amigo Nico Vázquez y revolucionó la calle Corrientes.

El astro argentino Lionel Messi revolucionó la calle Corrientes con su sorpresiva llegada al Teatro Lola Membrives. El capitán de la Selección argentina visitó a su íntimo amigo Nicolás Vázquez, en su obra "Rocky" y provocó una locura en sus fanáticos, que lo ovacionaron a sala llena y lo esperaron a la salida por una foto o una firma.

Las vallas en la entrada del mítico teatro anticipada la llegada de una figura, pero lo que nadie imaginaba era que el capitán de Inter Miami iba a ser el invitado estelar de una noche inolvidable para todo el elenco de "Rocky", que llevó a cabo ante 1.000 espectadores que esperaron las palabras de Messi.

El público no podía creerlo. El futbolista fue ovacionado a la salida del teatro Lola Membrives junto al protagonista de la obra, mientras la gente lo alentaba al grito de: “Dale, campeón”. Además, usuarios en las redes sociales agregaron algunas escenas acompañadas de fotos y videos con textos como: “Momento más random: cruzarse a Messi yendo a ver Rocky de Nico Vázquez” y “De la nada, venís a ver Rocky al teatro y sale un tal Leo Messi. Te amo, campeón, gracias por todo”.

Las palabras de Lionel Messi para Nicolás Vázquez Al concluir la función, Nico invitó a Messi a subir al escenario. El intercambio resultó en uno de los momentos más virales de la noche. En un video publicado por el humorista Milton Ré, el actor, conmovido, expresó. “Gracias por estar acá. Decime qué te pareció que es importante. Y yo me muero. Que me hables vos, que me des una devolución vos... Siempre yo te doy una devolución de los partidos, ‘cómo viste el mediocampo’”, señaló, entre risas.

Tras las palabras de Nico Vázquez, fue el crack rosarino quien habló y se refirió a su gran amigo: "Fue espectacular, la verdad son unos fenómenos todos ustedes. Es una relación muy especial, nos vemos siempre que toda mi familia está en Buenos Aires. Te lo había prometido que tenía que venir. Por suerte pude venir, pude disfrutarlo, pude estar acompañado de toda mi familia". Además, agregó: "Es una gran noche y estar al lado tuyo, para mi es lo mas importante. Nos hiciste disfrutar, la pasamos muy bien. Fue un placer haber podido estar presente, compartir esta noche con todos ustedes". Fuente: Teleshow y Rating Cero