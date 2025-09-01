mala jornada

Inter Miami cayó en la definición de la Leagues Cup: qué pasó con Lionel Messi

En la final de la Leagues Cup 2025, el Inter Miami CF cayó 3-0 ante Seattle Sounders. Ni Lionel Messi pudo cambiar el rumbo. Leé todos los detalles.

El Inter Miami CF se pinchó en el final.

El Inter Miami CF se pinchó en el final.

Por Sitio Andino Deportes

El Inter Miami CF sufrió un duro golpe en la final de la Leagues Cup, al caer 3-0 frente a Seattle Sounders. Los goles de Osaze De Rosario, Álex Roldán y Paul Rothrock sentenciaron el encuentro. Ni la presencia de Lionel Messi ni las chances creadas alcanzaron para evitar una derrota que expuso las falencias colectivas del equipo de Mascherano.

Seattle Sounders, eficacia letal en la final de la Leagues Cup

El partido comenzó con dominio de los locales, que se adelantaron rápidamente gracias a Osaze De Rosario. Esa ventaja temprana condicionó al Inter Miami, que debió arriesgar más de lo previsto. Aunque Messi y Tadeo Allende tuvieron ocasiones claras, la falta de precisión permitió a Seattle sostener la diferencia.

En la segunda parte, la historia se definió con los tantos de Álex Roldán y Paul Rothrock, que sellaron un 3-0 contundente. La eficacia de los Sounders contrastó con la imprecisión ofensiva de las Garzas, que no pudieron transformar sus llegadas en gol y pagaron caro sus errores.

Embed - MESSI NO PUDO. INTER MIAMI CAYÓ GOLEADO y Seattle SOUNDERS es CAMPEÓN de la LEAGUES CUP | Resumen

Lionel Messi sigue brillando, pero el Inter Miami necesita más

La final dejó en claro que, aunque Lionel Messi sigue siendo determinante en la generación de juego, el rendimiento colectivo de Inter Miami no alcanzó para competir contra un rival sólido. La falta de cohesión y la escasa efectividad en los metros finales fueron claves en la derrota.

El equipo de Mascherano, que había sido campeón en 2023, se quedó sin la posibilidad de repetir. Ahora tendrá un par de semanas de descanso antes de regresar a la MLS, con la visita a Charlotte FC el sábado 13 de septiembre como próximo desafío.

Más allá del revés, la figura de Messi continúa siendo un atractivo central para el equipo y la liga, aunque el título quedó en manos de un Seattle Sounders ordenado, eficaz y oportuno, que aprovechó cada error de su rival para levantar el trofeo.

Incidentes en el final de la Leagues Cup

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VSportsTM/status/1962338858030281059&partner=&hide_thread=false

