En las últimas horas comenzó el Mundial de Streamers 2025 y la Selección Argentina de creadores de contenido tuvo un debut prometedor. La expectativa crece por los próximos encuentros. En esta nota te contamos dónde ver los partidos y qué le espera al conjunto nacional.

Mundial de Streamers (2) La Selección Argentina debutó con triunfo en el Mundial de Streamers 2025 Dónde ver el Mundial de Streamers: la competencia que emociona a toda la comunidad Este reconocido torneo reúne a creadores de contenido de Kick, Twitch y YouTube Gaming. Los países participantes son: Argentina, México, Chile, Malasia, Colombia, España, Francia e Inglaterra.

El pasado miércoles, la Selección Argentina de Streamers debutó con un contundente triunfo al vencer 4 a 1 a Inglaterra. Más tarde, en su segundo partido de la jornada, lograron otra victoria al superar 2 a 1 al equipo local, Malasia, sumando así dos triunfos consecutivos.

El torneo se disputa con reglas similares al fútbol 11: cada partido dura 40 minutos, divididos en dos tiempos de 20, con un breve descanso de dos minutos entre ambos. Al finalizar la fase de grupos, los cuatro equipos con mejor desempeño avanzarán a las semifinales por la Copa de Oro, mientras que los cuatro restantes competirán por la Copa de Plata.

Todos los fanáticos que quieran seguir de cerca los partidos de la Selección Argentina de Streamers podrán hacerlo a través de Kick, la plataforma de streaming oficial del torneo. El fixture completo de la Selección Argentina de Streamers: partidos y horarios Jueves 04/09 : Argentina vs. Chile a las 12.00

: Argentina vs. Chile a las 12.00 Viernes 05/09 : Argentina vs. México a las 10.00 | Argentina vs. Colombia a las 13.00

: Argentina vs. México a las 10.00 | Argentina vs. Colombia a las 13.00 Sábado 06/09: Argentina vs. Francia a las 11.00 | Argentina vs. España a las 13.00 / Clarín Si querés estar al tanto de todas las novedades del mundo del streaming, hacé click aquí y no te pierdas ningún detalle.

