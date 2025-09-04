Reality

Por qué eliminaron a dos participantes del team Miranda! en La Voz Argentina

En La Voz Argentina, Miranda! vivió un round decisivo: un triple empate obligó al dúo a despedir a dos concursantes. Te contamos los detalles.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. Tras el “primer round” y un sorpresivo triple empate, Miranda! debió despedir a dos participantes. ¿Querés saber por qué? Te lo contamos aquí.

Quiénes dejaron el team Miranda! en La Voz Argentina

En la etapa de Rounds, cada integrante del equipo se presenta frente al jurado. Todos los coaches, excepto el líder de ese grupo, otorgan una calificación secreta del 1 al 10, la cual permanece oculta para la audiencia durante la transmisión.

Tras escuchar a los ocho participantes, el coach tiene la posibilidad de salvar a tres concursantes sin conocer las puntuaciones de sus colegas. Los cinco restantes quedan en riesgo: se revelan sus resultados y quien obtenga la nota más baja queda automáticamente eliminado.

En el caso de Miranda!, la situación era distinta. Su equipo contaba con un participante extra, Leandro Colman, ganador de El Regreso. Esto obligaba al dúo a deshacerse de dos concursantes y quedarse finalmente con siete.

El Team Miranda decidió proteger a Eugenia Rodríguez, Emiliano Villagra y Pablo Cuello. Los demás quedaron sujetos a la votación del jurado. Según explicó el conductor Nico Occhiato, los más votados fueron Sofía Verna y Aimel Sali.

Sin embargo, se produjo un triple empate y, además, una cuarta persona obtuvo el puntaje más bajo: Leandro Colman. Así, el participante que había regresado fue nuevamente eliminado.

Después, llegó el turno de Miranda! para decidir entre Joaquín Martínez, Josué Cordero y Thomás Guzmán. Dos seguirían en el programa y uno quedaría fuera. Juliana anunció: “La primera persona salvada por Miranda! es Joaquín Martínez”. Luego, Ale reveló: “Vamos a salvar a Thomás Guzmán”. De este modo, el segundo eliminado de la noche fue Josué Cordero.

