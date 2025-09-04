Por qué eliminaron a dos participantes del team Miranda! en La Voz Argentina

Este miércoles, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina , el reality que busca descubrir la mejor voz del país. Tras el “ primer round ” y un sorpresivo triple empate , Miranda! debió despedir a dos participantes . ¿Querés saber por qué? Te lo contamos aquí.

En la etapa de Rounds , cada integrante del equipo se presenta frente al jurado. Todos los coaches, excepto el líder de ese grupo, otorgan una calificación secreta del 1 al 10 , la cual permanece oculta para la audiencia durante la transmisión.

Tras escuchar a los ocho participantes, e l coach tiene la posibilidad de salvar a tres concursantes sin conocer las puntuaciones de sus colegas. Los cinco restantes quedan en riesgo : se revelan sus resultados y quien obtenga la nota más baja queda automáticamente eliminado.

En el caso de Miranda!, la situación era distinta. Su equipo contaba con un participante extra , Leandro Colman , ganador de El Regreso . Esto obligaba al dúo a deshacerse de dos concursantes y quedarse finalmente con siete .

El Team Miranda decidió proteger a Eugenia Rodríguez, Emiliano Villagra y Pablo Cuello. Los demás quedaron sujetos a la votación del jurado. Según explicó el conductor Nico Occhiato, los más votados fueron Sofía Verna y Aimel Sali.

Sin embargo, se produjo un triple empate y, además, una cuarta persona obtuvo el puntaje más bajo: Leandro Colman. Así, el participante que había regresado fue nuevamente eliminado.

Después, llegó el turno de Miranda! para decidir entre Joaquín Martínez, Josué Cordero y Thomás Guzmán. Dos seguirían en el programa y uno quedaría fuera. Juliana anunció: “La primera persona salvada por Miranda! es Joaquín Martínez”. Luego, Ale reveló: “Vamos a salvar a Thomás Guzmán”. De este modo, el segundo eliminado de la noche fue Josué Cordero.

