Quién abandonó el Team Luck Ra tras un triple empate inesperado en La Voz Argentina

Este martes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina , el reality que busca descubrir la mejor voz del país. Tras el “ primer round ” y un sorpresivo triple empate , un participante tuvo que dejar el Team Luck Ra . ¿Querés saber quién fue? Te lo contamos en esta nota.

En la etapa de los Rounds , cada integrante del equipo debe presentarse frente al jurado. Todos los coaches, excepto el líder de ese grupo, otorgan una calificación secreta del 1 al 10 , que permanece oculta para la audiencia durante la transmisión.

¡Qué talento! "Excelso, magnífico, estupendo": Luck Ra se deshizo en elogios con esta participante de La Voz

Tras escuchar a los ocho participantes, el coach tiene la posibilidad de salvar a tres concursantes sin conocer las puntuaciones de sus colegas. Los cinco restantes quedan en riesgo: se revelan sus resultados y quien obtenga la nota más baja queda eliminado de la competencia .

En el Team Luck Ra , el coach optó por proteger a Nicolás Behringer, al dúo de Enrique y Tomás Olmos, y a Emma Roach . El resto de los participantes quedó sujeto a la votación del jurado. Según explicó Nico Occhiato, los más votados fueron Thomas Dantas y Federico Mestre .

Embed - Luck Ra eliminó a un artista cara a cara por un triple empate en el 1° round - La Voz Argentina 2025

De manera inesperada, se produjo un triple empate entre los concursantes restantes. Ante esta situación, la producción decidió que la última palabra volviera a estar en manos de Luck Ra, quien debió elegir a dos artistas para seguir en competencia. Finalmente, los salvados fueron Natalie Aponte y Lucas Barros, lo que dejó a Eduardo Desimone como el eliminado de la noche.

La Voz El sanjuanino Eduardo Desimone quedó eliminado de La Voz Argentina La Voz Argentina

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.