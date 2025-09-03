Difícil decisión

Quién abandonó el Team Luck Ra tras un triple empate inesperado en La Voz Argentina

En La Voz Argentina se vivió un triple empate inesperado y un integrante del Team Luck Ra quedó afuera. Descubrí quién fue en esta nota.

Quién abandonó el Team Luck Ra tras un triple empate inesperado en La Voz Argentina
Quién abandonó el Team Luck Ra tras un triple empate inesperado en La Voz Argentina
Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. Tras el “primer round” y un sorpresivo triple empate, un participante tuvo que dejar el Team Luck Ra. ¿Querés saber quién fue? Te lo contamos en esta nota.

Quién abandonó el Team Luck Ra tras un triple empate inesperado en La Voz Argentina

En la etapa de los Rounds, cada integrante del equipo debe presentarse frente al jurado. Todos los coaches, excepto el líder de ese grupo, otorgan una calificación secreta del 1 al 10, que permanece oculta para la audiencia durante la transmisión.

Lee además
Excelso, magnífico, estupendo: Luck Ra se deshizo en elogios con esta participante de La Voz video
¡Qué talento!

"Excelso, magnífico, estupendo": Luck Ra se deshizo en elogios con esta participante de La Voz
Luck Ra definió a sus elegidos en La Voz Argentina: mirá quiénes siguen en competencia video
Definición

Luck Ra definió a sus elegidos en La Voz Argentina: mirá quiénes siguen en competencia

Tras escuchar a los ocho participantes, el coach tiene la posibilidad de salvar a tres concursantes sin conocer las puntuaciones de sus colegas. Los cinco restantes quedan en riesgo: se revelan sus resultados y quien obtenga la nota más baja queda eliminado de la competencia.

Embed - Luck Ra eliminó a un artista cara a cara por un triple empate en el 1° round - La Voz Argentina 2025

En el Team Luck Ra, el coach optó por proteger a Nicolás Behringer, al dúo de Enrique y Tomás Olmos, y a Emma Roach. El resto de los participantes quedó sujeto a la votación del jurado. Según explicó Nico Occhiato, los más votados fueron Thomas Dantas y Federico Mestre.

De manera inesperada, se produjo un triple empate entre los concursantes restantes. Ante esta situación, la producción decidió que la última palabra volviera a estar en manos de Luck Ra, quien debió elegir a dos artistas para seguir en competencia. Finalmente, los salvados fueron Natalie Aponte y Lucas Barros, lo que dejó a Eduardo Desimone como el eliminado de la noche.

La Voz
El sanjuanino Eduardo Desimone quedó eliminado de La Voz Argentina

El sanjuanino Eduardo Desimone quedó eliminado de La Voz Argentina

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

Temas
Seguí leyendo

Ya es un montón: Luck Ra dio clases de cordobés en La Voz Argentina y provocó reacciones

Luján de Cuyo celebrará el Día del Estudiante con dos fechas explosivas

Lionel Messi visitó a su amigo Nico Vázquez y revolucionó la calle Corrientes

Los Tipitos y su magia sacudirán el Lineup de La Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial

Ricardo Arjona en Argentina: dónde toca, cuándo y cómo sacar las entradas

La Voz Argentina: quién fue el primer eliminado del equipo de Lali Espósito

¡Lo molieron a palos! Nico Occhiato boxeó con Jaime Muñoz y terminó pidiendo la hora

Godoy Cruz será sede de la selección de artistas para el Pre Cosquín 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Lionel Messi visitó a su amigo Nico Vázquez y revolucionó la calle Corrientes.
Ovacionado

Lionel Messi visitó a su amigo Nico Vázquez y revolucionó la calle Corrientes

Las Más Leídas

El hecho ocurrió en la noche de este martes en el norte provincial
Tragedia vial

Una mujer murió y un hombre fue herido tras ser atropellados por una camioneta en Lavalle

Carrefour acelera su retirada y un reconocido empresario argentino se perfila como el comprador
INVERSIÓN

Carrefour acelera su retirada y un reconocido empresario argentino se perfila como el comprador

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén
Conmoción

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue asesinada y su ex pareja quedó detenida

La víctima de 56 años fue atacada por Enzo Valdovino, quien quedó detenido
Dolor

Conmoción en Mendoza: ya son ocho los femicidios en 2025 tras el crimen en Guaymallén

Aysam confirmó un nuevo corte de agua: cuándo será y qué zonas se verán afectadas.
Obras de mantenimiento

Aysam confirmó un nuevo corte de agua: cuándo será y qué zonas se verán afectadas

Te Puede Interesar

Declaran la emergencia en Lavalle, tras la intensa lluvia del fin de semana.
Temporal

Declaran la emergencia en Lavalle, tras la intensa lluvia del fin de semana

Por Cecilia Zabala
Grave accidente vial en plena Ciudad de Mendoza. 
demoras en el tránsito

Trece heridos tras un accidente vial entre colectivos en pleno centro

Por Pablo Segura
Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza.
Medida

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza

Por Sitio Andino Policiales