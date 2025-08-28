Qué participante fue duramente cuestionado por Soledad y Los Miranda en La Voz Argentina

Este miércoles, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina , el reality que busca descubrir la mejor voz del país. Durante los Playoffs, un participante del Team Miranda! recibió fuertes críticas tanto de sus coaches como de Soledad . A continaución, los detalles.

Lisandro Domínguez se presentó en los Playoffs del Team Miranda . Para esta instancia, sus coaches eligieron que interpretara " Es por ti ", de Juanes.

Aunque su actuación fue destacada, no terminó de convencer del todo al jurado. La primera en dar su devolución fue La Sole, quien expresó cierto disconformidad: " Te sentí un poco temeroso en los estribillos ... Si no llegabas a la nota más alta, buscar otra alternativa porque, sobre todo en el segundo, hubiese ayudado a que la canción crezca".

Luego, Ale Sergi tomó la palabra: " Teníamos mucha expectativa con vos por todo lo que venías haciendo, que era excelente. Esto estuvo muy bien. Faltó por ahí un poquitito de autoconvencimiento ".

Embed - Los coaches están cada vez más exigentes: "Hay que redoblar la apuesta" - La Voz Argentina 2025

Para complementar, Juliana Gattas agregó: "Hay que redoblar la puesta, que es el momento del show en el que estamos". Por el momento, Lisandro continúa en competencia, a la espera de que el jurado y el público decidan quiénes serán los próximos salvados. Cabe recordar que en el equipo quedarán solo 8 de los 11 participantes.

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.