Sorpresa

La Voz Argentina: quién fue el único salvado por Miranda! y cuántos restan cantar en los Playoffs

En La Voz Argentina, Miranda! sorprendió al salvar a este participante. Enterate cuántos faltan cantar y salvar en los Playoffs.

Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. Tras escuchar a los primeros participantes, Miranda! decidió salvar a un único integrante de su equipo. En esta nota conocé cuántos faltan por cantar y salvar.

A qué participante salvó Miranda! en los Playoffs de La Voz Argentina

En una noche cargada de talento, se presentaron los primeros ocho integrantes del Team Miranda!, cada uno con propuestas musicales distintas que lograron destacarse a su manera.

Algunos recibieron elogios y ovaciones por parte del público presente en el estudio, mientras que otros no consiguieron convencer del todo a sus propios coaches.

Al momento de tomar la decisión, Juliana Gattas expresó lo difícil de la instancia: "Qué difícil es tomar la decisión y qué difícil es transmitirla... Es un lujo estar acá en primera fila viéndolos", comenzó diciendo.

Finalmente, el dúo decidió inclinarse por Joaquín Martínez. Cabe recordar que este jueves 28 de agosto se presentarán los tres participantes restantes. Tras esas actuaciones, Miranda! salvará a cuatro concursantes más y el público completará el grupo de los ocho que seguirán en competencia.

Joaqu&iacute;n Mart&iacute;nez es el primer salvado por Miranda!

Por Natalia Mantineo