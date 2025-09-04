Cosquín Rock 2026: grilla confirmada para un festival histórico en Córdoba

Fito Paez, uno de los regresos en el Cosquín Rock 2026.

El esperado Cosquín Rock 2026 ya tiene su grilla confirmada y promete una edición arrolladora los próximos 14 y 15 de febrero en el clásico Aeródromo de Santa María de Punilla , en la Provincia de Córdoba . Con más de 100 artistas de primer nivel, seis escenarios y una propuesta que cruza géneros, generaciones y estilos, el festival se prepara para recibir a miles de fanáticos en su edición número 26.

La organización confirmó la presencia de figuras internacionales como Franz Ferdinand , pioneros del indie rock británico, Marky Ramone y The Chemical Brothers (DJ Set) , referente de la electrónica mundial con seis premios Grammy. A ellos se suman propuestas innovadoras como Devendra Banhart , los virtuosos Hermanos Gutiérrez y el fenómeno colombiano Morat , que aportará frescura y folk-pop al corazón del rock.

El ADN nacional también dirá presente en esta edición de Cosquín Rock con leyendas como Fito Páez , Divididos , Ciro y Los Persas , Babasónicos , Las Pelotas y Las Pastillas del Abuelo . Además, actuarán los mendocinos Gauchito Club.

Entre todas estas bandas se destaca el regreso de Viejas Locas, que será interpretado por Fachi y Abel. Rápidamente surgió la consulta sobre Pity Álvarez, que en diciembre volverá a los escenarios. Sin embargo, este aún no fue confirmado.

Cosquin Rock 2024 babasonicos.jpg Babasónicos, uno de los históricos, vuelve a decir presente en el Cosquín Rock 2026.

También figuran bandas icónicas como La Vela Puerca, Los Caligaris, Airbag, Dillom, Lali, Marilina Bertoldi, Trueno y YSY A, entre otros.

La grilla se completa con nombres que garantizan diversidad y calidad: Kapanga, Guasones, Eruca Sativa, Turf, El Kuelgue, Peces Raros y Silvestre y La Naranja, entre muchos otros. Además, esta edición suma la Plaza Electronic Stage, un espacio inmersivo dedicado a la música electrónica con la participación de DJs de renombre internacional como Kölsch, Pablo Fierro y Brigado Crew.

En tanto que tendrá, como sorpresa, la aparición de Agarrate Catalina, la conocida murga uruguaya.

Cómo comprar entradas para el Cosquín Rock 2026

Con más de dos décadas de historia, el festival se consolida como la gran cita del verano argentino. Cosquín Rock 2026 no solo reafirma a Córdoba y a Santa María de Punilla como epicentro cultural y turístico, sino que también confirma su lugar como el encuentro musical más importante de la región.

La venta de abonos generales y VIP Fanatic ya está disponible exclusivamente en www.cosquinrock.net,con la posibilidad de acceder en 12 cuotas sin interés con tarjetas BBVA.