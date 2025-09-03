¿Ahora sí le salió una? Tras fracasar en fútbol y boxeo, Nico Occhiato probó el básquet en La Voz

Al menos lo intentó

En La Voz Argentina, Nico Occhiato se animó al básquet y se robó todas las miradas. Mirá cómo terminó este divertido momento.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. En esta ocasión, Nicolás Occhiato se llevó todas las miradas al animarse a jugar al básquet. ¿Querés saber cómo le fue? Te lo contamos acá.

Todo comenzó al finalizar la presentación de Federico Mestre, del Team Luck Ra, quien interpretó “Kilómetros” del reconocido grupo Sin Banderas, canción elegida por su coach especialmente para la ocasión.

Tras la devolución del jurado, Nico Occhiato se acercó a Federico y le preguntó si practicaba básquet, a lo que el participante respondió afirmativamente. Viendo la oportunidad de generar un momento divertido, los coaches animaron a Nico a probar suerte con una pelota que le acercó la producción.

Embed - Nico Occhiato probó con el básquet tras fracasar en fútbol y boxeo - La Voz Argentina 2025

El conductor intentó hacer girar la pelota sobre su dedo, pero apenas logró sostenerla unos segundos antes de que cayera al suelo. La reacción del público no se hizo esperar: risas, aplausos y comentarios divertidos llenaron el estudio.

