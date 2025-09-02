¡Lo molieron a palos! Nico Occhiato boxeó con Jaime Muñoz y terminó pidiendo la hora

Por Juan Pablo Strappazzon







Este lunes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. En esta oportunidad, Nicolás Occhiato acaparó todas las miradas al protagonizar una pelea de boxeo con el participante Jaime Muñoz. Mirá el momento.

La Voz argentina (2) Nico Occhiato se animó a un inesperado desafío de boxeo con Jaime Muñoz La Voz Argentina ¡Lo molieron a palos! Nico Occhiato boxeó con Jaime Muñoz y terminó pidiendo la hora Jaime Muñoz, participante oriundo de San Juan, se presentó en el primer round del team Lali. Para la ocasión, la coach eligió que interpretara “Caserón de tejas”.

Su actuación fue tan destacada que logró la ovación de todo el estudio. Al finalizar, Luck Ra subió al escenario con un paquete especial: un par de guantes de boxeo.

Embed - Jaime Muñoz boxeó con Nico Occhiato y casi lo manda a dormir de un nocaut - La Voz Argentina 2025 De inmediato, los jurados animaron a Nico Occhiato a enfrentarse con Jaime, quien practica esta disciplina desde hace tiempo. Tras negarse en varias ocasiones, finalmente aceptó el desafío.

Con el correr de los minutos, las risas dominaron el momento: el conductor terminó exhausto y el participante, totalmente tentado de risa. El divertido momento rápidamente se transformó en uno de los más comentados de la noche y quedó registrado como una de las escenas más simpáticas y recordadas de esta edición del certamen musical.