¿Arranca o no arranca? El error viral de Nico Occhiato que hizo estallar La Voz Argentina

Nico Occhiato volvió a ser protagonista en La Voz Argentina con un error viral que hizo reír a todos. Mirá el momento imperdible.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. En esta ocasión, Nicolás Occhiato protagonizó un nuevo error viral que hizo estallar de risa a todos los presentes.

Todo comenzó cuando Nico Occhiato presentó a Eduardo Desimone, participante que competía en los Playoffs del team Luck Ra: "Eduardo tiene 21 años. Él es de San Juan. Recordemos que fue robado por la Sole en las batallas y en los knockout Lucra se lo volvió a robar a la Sole. Va a cantar 'Usted se me llevó la vida'... Voy de vuelta..."

Al no quedar conforme con la presentación, volvió a intentarlo: "Hoy va a cantar 'Usted se me llevó la vida' de Alexandre Pires. Con ustedes, Eduard... La puta madre".

Embed - Nico Occhiato se tentó tras equivocarse al presentar una performance - La Voz Argentina 2025

De inmediato, las risas invadieron el estudio. El conductor insistió una vez más: "Hoy va a cantar 'Usted se me llevó la vida' de Alexandre Pires. Con ustedes, Eduardo Desimone ¿Lo volví a hacer mal?"

