¿Arranca o no arranca? El error viral de Nico Occhiato que hizo estallar La Voz Argentina

Por Juan Pablo Strappazzon







Este martes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. En esta ocasión, Nicolás Occhiato protagonizó un nuevo error viral que hizo estallar de risa a todos los presentes.

LA Voz Argentina (2) Nico Occhiato protagonizó un nuevo error viral que hizo estallar de risa a todos ¿Arranca o no arranca? El error viral de Nico Occhiato que hizo estallar La Voz Argentina Todo comenzó cuando Nico Occhiato presentó a Eduardo Desimone, participante que competía en los Playoffs del team Luck Ra: "Eduardo tiene 21 años. Él es de San Juan. Recordemos que fue robado por la Sole en las batallas y en los knockout Lucra se lo volvió a robar a la Sole. Va a cantar 'Usted se me llevó la vida'... Voy de vuelta..."

Al no quedar conforme con la presentación, volvió a intentarlo: "Hoy va a cantar 'Usted se me llevó la vida' de Alexandre Pires. Con ustedes, Eduard... La puta madre".

Embed - Nico Occhiato se tentó tras equivocarse al presentar una performance - La Voz Argentina 2025 De inmediato, las risas invadieron el estudio. El conductor insistió una vez más: "Hoy va a cantar 'Usted se me llevó la vida' de Alexandre Pires. Con ustedes, Eduardo Desimone ¿Lo volví a hacer mal?"

Tras varios intentos y entre carcajadas, finalmente Occhiato logró pronunciar todo correctamente. El divertido momento rápidamente se transformó en uno de los más comentados de la noche y quedó registrado como una de las escenas más simpáticas y recordadas de esta edición del certamen musical.