Ya es un montón: Luck Ra dio clases de cordobés en La Voz Argentina y provocó reacciones

Por Juan Pablo Strappazzon







Este lunes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. En esta oportunidad, el protagonista de la jornada fue Luck Ra, que sorprendió al dar clases de cordobés a sus compañeros. Mirá lo que pasó.

La Voz Argentina (4) El jurado y Nico Occhiato no se salvaron de las lecciones de Luck Ra Ya es un montón: Luck Ra dio clases de cordobés en La Voz Argentina y provocó reacciones Anoche se vivió uno de los momentos más desopilantes del reality. Luck Ra tomó el mando de la situación y decidió darle a todos sus compañeros una auténtica clase de cordobés. Ni Lali Espósito, ni La Sole, ni el dúo Miranda!, ni Nico Occhiato se salvaron de la lección.

Con todo su humor característico, el cantante comenzó a enseñarles algunas de las expresiones más típicas de su tierra, explicando tanto el uso como el significado de cada una. Entre las más destacadas estuvieron: “Culiadazo”, “Tai bobina”, “Chuncano”, “No te hagas el choro”, “Mortalazo” y “Ta feroz”.

Embed - Luck Ra dio clases de cordobés a sus compañeros de La Voz Argentina 2025 Pero no se quedó solo en las palabras. Luck Ra también se tomó el tiempo de marcar la entonación correcta y la manera en que deben acentuarse, algo que provocó carcajadas entre los jurados y el público presente en el estudio.

El divertido momento rápidamente se transformó en uno de los más comentados de la noche y quedó registrado como una de las escenas más simpáticas y recordadas de esta edición del certamen musical.