Los Tipitos y su magia sacudirán el Lineup de La Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial

Cuenta regresiva para lo que será la primera edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial el próximo 27 de septiembre en el Predio Ferial del departamento de General Alvear . Una gran puesta que convocará en una sola jornada histórica a bandas locales, naciones e internacionales.

Noticiero Andino dialogó con Willy Piancioli, vocalista y tecladista de Los Tipitos , uno de los grandes grupos que se subirán al escenario central de los tres montados para esta ocasión histórica , quien anticipa lo que será el toque.

Integrado por Raúl Ruffino (guitarra y voz), Federico Bugallo (bajo y coros), Walter Piancioli (teclados y voz) y Pablo Tevez (batería y coros) la banda se formó en 1994 en la ciudad de Mar del Plata. Comenzaron tocando en pub’s y la respuesta del público fue inmediata.

En 1996 decidieron emigrar a Capital Federal , ya que entre recitales y grabaciones se hacían largos los viajes. Un invierno antes, León Gieco los había escuchado y los invitó a grabar y producirlos bajo su sello Cañada Discos (distribuido por EMI Odeón). En ese primer álbum participaron músicos de la talla de Claudia Puyó, Carlos García López y el mismo León Gieco. Durante 1997 realizaron giras de presentación de este trabajo, llamado “Los Tipitos”.

El 2000 se podría decir que fue el año donde estalló el éxito. Con el auspicio de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Villa Gesell, Los Tipitos arman un espectáculo que se desarrolla en la peatonal de dicha ciudad durante la temporada veraniega. En el 2001 sale a la venta “Vintage”, producido por Pablo Romero y Eduardo Schmit (integrantes de Árbol). Con este disco demuestran ser ya una banda consolidada como icono de nuestro rock nacional y también sacan “Quién va a garpar todo esto?”, volumen I y II.

A lo largo de su carrera han tocado en las salas más prestigiosas del país y han participado en los festivales “Cosquín Rock”, “Pepsi Music”, “Rock en Baradero”, Cosquín 60ª edición (Plaza Próspero Molina) y “Quilmes Rock”, por nombrar solo algunos. En la ciudad de Buenos Aires supieron presentarse en lugares emblemáticos como el Luna Park, Teatro Ópera, La Trastienda y el Teatro Gran Rex, donde en el mes de agosto se presentaron para festejar los 20 años del gran éxito “Armando Camaleón”.

Asimismo, han realizado colaboraciones con músicos de la talla de Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, León Gieco, Andrés Calamaro, Peteco Carabajal, Abel Pintos, Carlos “El Negro” García López, Miranda! y Jarabe de Palo, entre otros. En el año 2019, Pablo Tévez, quien fuera baterista y percusionista de la banda por más de 20 años, decidió abandonar “Los Tipitos”, por motivos artísticos.

A finales del 2024, el Cuerpo Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires brindó su reconocimiento por los 30 años de la banda “Los Tipitos”, por su invalorable aporte a la cultura de la Ciudad. El acto se llevó a cabo en el Salón Dorado y contó con la presencia del diputado y autor del proyecto, Sebastián Nagata; y los integrantes de la agrupación, Walter Piancioli, Raúl Ruffino y Federico Bugallo, quienes luego brindaron un show musical.

Los Tipitos celebraron tres décadas de música sobre los escenarios en el Opera de La Plata el pasado 16 de agosto. La banda marplatense encara este año una gira que repasa lo mejor de su carrera y rinde homenaje a los 20 años de su álbum más emblemático: Armando Camaleón. Han sorprendido con una nueva versión de Campanas en la Noche, junto a la banda uruguaya No Te Va Gustar,

Los Tipitos y la entrevista en exclusiva con TVA en la víspera del show en General Alvear el próximo 27

Willy comentó a TVA que, "en este disco nuevo habla de muchas situaciones personales en general, de cada uno de nosotros, suena muy lindo y las canciones están muy bien". Además, agregó respecto al toque en General Alvear, "es muy probable que se nos salte la cadena y les cantemos una canción nueva, esta gira tiene un recorrido por toda nuestra carrera que este año cumplirá 31, de todos los discos tratamos de tocar una muestrita".

La Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial en General Alvear, promete un show imponente

Tres escenarios funcionando en simultáneo.

Libre circulación por el predio.

Espacios de cervezas artesanales e industriales

Food trucks con diversas opciones gastronómicas.

Muestras culturales.

Actividades interactivas para todas las edades.

Uno de los grandes atractivos será la imponente grilla artística, con la presencia de bandas y solistas de renombre nacional.

Artistas de primer nivel del rock Nacional presente en la Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial

Entradas y Puntos de Venta para la Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial

Las entradas tienen un valor promocional de $35.000. En San Rafael se pueden adquirir en Vinilo Group (Dean Funes 50), además de estar disponibles en Ticketek, a través del sitio www.ticketek.com.ar