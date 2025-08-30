General Alvear

Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino: todo lo que podrás vivir en una primera edición histórica

Con bandas de renombre, cerveza artesanal e industrial y actividades interactivas, General Alvear busca consolidar el festival en el calendario nacional.

Estelares presente en la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino

Estelares presente en la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino

Predio Ferial Ruta 188 y calle 7 en General Alvear.

La Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, promete un show imponente

  • Tres escenarios funcionando en simultáneo.
  • Libre circulación por el predio.
  • Espacios de cervezas artesanales e industriales
  • Food trucks con diversas opciones gastronómicas.
  • Muestras culturales.
  • Actividades interactivas para todas las edades.

Uno de los grandes atractivos será la imponente grilla artística, con la presencia de bandas y solistas de renombre nacional.

Los Caligaris y Estelares juntos en un show a puro rock.

Artistas de primer nivel del rock Nacional presente en la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino

La Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino se concentrará en una única jornada, que comenzará a las 14:00 horas y se extenderá durante todo el día. Desde la organización se espera una convocatoria masiva, con público proveniente de distintos puntos de Mendoza y también de provincias vecinas.

Alojamiento y turismo en General Alvear para la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino

Dado el alcance esperado del evento, que apunta a recibir tanto a público mendocino como a visitantes de otras provincias, el municipio ya se encuentra trabajando en conjunto con el sector turístico para garantizar la disponibilidad de alojamiento y servicios gastronómicos, buscando que la experiencia del público sea completa y satisfactoria.

Natalie Perez presente en la Fiesta de la Cerveza

Entradas y Puntos de Venta para la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino

Las entradas tienen un valor promocional de $35.000. En San Rafael se pueden adquirir en Vinilo Group (Dean Funes 50), además de estar disponibles en Ticketek, a través del sitio www.ticketek.com.ar

Promociones bancarias para adquirir tu ticket y presenciar la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino

El municipio de General Alvear informó oficialmente las promociones bancarias vigentes para la compra de entradas a la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, evento que se realizará el próximo 27 de septiembre en el Predio Ferial.

Embed - FIESTA DE LA CERVEZA: ENTRADAS CON PROMOS BANCARIAS

Los sanrafaelinos y una cercanía geográfica que favorece a asistir a la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino

Con esta primera edición, General Alvear apuesta a consolidar un festival que combine música, gastronomía, cultura y turismo, y que logre convertirse en un punto de encuentro regional. Para los sanrafaelinos, es la posibilidad de disfrutar de un evento de gran magnitud muy cerca de casa, con artistas de primer nivel y una propuesta distinta para todo público.

