Más facilidades para "ir yendo" a la Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial: 3 pagos sin interés

El Municipio de General Alvear informó oficialmente las promociones bancarias vigentes para la compra de entradas a la Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial, evento que se realizará el próximo sábado 27 de septiembre en el Predio Ferial.
El Municipio de General Alvear confirmó promos bancarias y puntos de venta para presenciar la Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial.
El Municipio de General Alvear informó oficialmente las promociones bancarias vigentes para la compra de entradas a la Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial, evento que se realizará el próximo sábado 27 de septiembre en el Predio Ferial.
Nelson Álvarez, director de Rentas del municipio, explicó que está activa la promoción del Banco Nación, que permite la compra de entradas en tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y Master de esa entidad. “La promoción ya está activa, así que pueden acercarse a los puntos de venta que tiene el municipio, como el Informador Turístico en el Kilómetro Cero, el Cine Teatro Antonio Lafalla y la misma Municipalidad”, detalló el funcionario.
Además, Álvarez confirmó que a partir del próximo viernes se activa una promoción con la tarjeta del Banco Supervielle de tres cuotas sin interés.
Las entradas ya se encuentran a la venta a un precio promocional de $35.000, tanto de forma presencial como online.
Venta física:
General Alvear:
San Rafael:
Venta online: