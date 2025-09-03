¡Sin excusas!

Más facilidades para "ir yendo" a la Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial: 3 pagos sin interés

El Municipio de General Alvear confirmó promos bancarias y puntos de venta para presenciar la Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial.

Los Caligaris en la Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial.

Los Caligaris en la Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial.

Nelson Álvarez, director de Rentas del municipio, explicó que está activa la promoción del Banco Nación, que permite la compra de entradas en tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y Master de esa entidad. “La promoción ya está activa, así que pueden acercarse a los puntos de venta que tiene el municipio, como el Informador Turístico en el Kilómetro Cero, el Cine Teatro Antonio Lafalla y la misma Municipalidad”, detalló el funcionario.

Además, Álvarez confirmó que a partir del próximo viernes se activa una promoción con la tarjeta del Banco Supervielle de tres cuotas sin interés.

Entradas para la Fiesta Provincial de la Cerveza del Sur Provincial: precios y puntos de venta en General Alvear y San Rafael

Las entradas ya se encuentran a la venta a un precio promocional de $35.000, tanto de forma presencial como online.

Venta física:

General Alvear:

  • Cine Teatro Antonio Lafalla – Av. Alvear Oeste 437
  • Informador Turístico – Kilómetro 0

San Rafael:

  • Vinilo Group – Dean Funes 50

Venta online:

