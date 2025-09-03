Más facilidades para "ir yendo" a la Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial: 3 pagos sin interés

Nelson Álvarez, director de Rentas del municipio, explicó que está activa la promoción del Banco Nación, que permite la compra de entradas en tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y Master de esa entidad. “La promoción ya está activa, así que pueden acercarse a los puntos de venta que tiene el municipio, como el Informador Turístico en el Kilómetro Cero, el Cine Teatro Antonio Lafalla y la misma Municipalidad”, detalló el funcionario.