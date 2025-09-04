Murió Giorgio Armani, diseñador ícono de la moda italiana.

“Con profundo pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable impulsor. El Señor Giorgio Armani , como siempre lo llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días ”, indicó un comunicado de su imperio de la moda .

El velatorio estará abierto desde el sábado hasta el domingo, de 9 a 18, en Milán, en Via Bergognona 59, en el Teatro Armani, de acuerdo a la voluntad del creador de una marca icónica no sólo de ropa, sino también de accesorios, perfumes y hasta muebles.

Con una trayectoria que redefinió los cánones de la elegancia y la comodidad en el vestir, la noticia marca el cierre de una etapa fundamental en la historia del diseño italiano y mundial.

Nacido en 1934, en la ciudad de Piacenza, en el norte de Italia, no mostró un interés profesional por la moda hasta 1957, después de estudiar Medicina y pasar una temporada en las fuerzas armadas, cuando consiguió un trabajo como escaparatista en los históricos grandes almacenes La Rinascente , en Milán, un paso que iniciaría su vínculo de por vida con la capital de la moda italiana.

Armani transformó la sastrería masculina a partir del traje desestructurado, redefiniendo el concepto de elegancia silenciosa. En paralelo, ofreció a las mujeres una alternativa a la indumentaria tradicional, con prendas que equilibran autoridad y fluidez. Desde finales de los años 70, la sastrería de Armani evitó tanto la feminización forzada como la masculinización rígida, proponiendo pantalones y blazers adaptados especialmente al cuerpo femenino e instalando estas prendas como centrales en el vestuario profesional y las pasarelas globales.

La noticia marca el cierre de una etapa fundamental en la historia del diseño italiano y mundial.

El legado de Armani impactó la cultura visual, las alfombras rojas y las oficinas del siglo XXI. Vestió a figuras como Sophia Loren, Julia Roberts, Anne Hathaway, Zendaya, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet. Hasta su fallecimiento, Armani permaneció como propietario y director creativo de su empresa—una rareza en un sector dominado por conglomerados—, supervisando cada colección y manteniendo una coherencia estética y empresarial que definió el estilo de varias generaciones.

Giorgio Armani mantuvo el control de su imperio hasta el final, en una posición poco común dentro de un sector crecientemente dominado por grandes conglomerados internacionales. Su casa de moda homónima registraba ingresos anuales en torno a los 2.300 millones de euros (aproximadamente 2.700 millones de dólares), mientras que Forbesestimaba su patrimonio personal cerca de los 12.000 millones de dólares. El alcance de Armani trascendió el prêt-à-porter, extendiéndose a la belleza, la decoración, la gastronomía y la hotelería de lujo.

El estilo de Giorgio Armani

Mientras trabajaba para Cerruti, Armani conoció a Sergio Galeotti, un arquitecto que se convertiría en su compañero de vida y de negocios. Galeotti convenció a Armani de montar su propio negocio, y más tarde fundaron juntos la marca Giorgio Armani, en 1975.

Su primera colección masculina tuvo éxito en Estados Unidos: se vendió en Barneys New York, en 1976, y los grandes almacenes incluso produjeron un anuncio de televisión presentando a Armani a los compradores estadounidenses (Barneys cerró en febrero de 2020 tras declararse en quiebra). Pronto le siguió una colección femenina, en la que la marca debutó con un look andrógino. (“Fui el primero en suavizar la imagen de los hombres y endurecer la imagen de las mujeres”, dijo luego Armani.)

Sus chaquetas llamaron la atención de Hollywood. En 1980, Richard Gere llevó famosamente un traje Armani en “American Gigolo”, convirtiéndolo en un símbolo de estatus. Pronto, vestir a las estrellas para la alfombra roja se convirtió en otra forma de publicidad para la marca.

Muchas de las celebridades más importantes de la época —Arnold Schwarzenegger, Sophia Loren, Jodie Foster, Sean Connery y Tina Turner, entre otros— fueron fotografiados luciendo sus creaciones. Esto llevó a una feroz competencia con el otro gran nombre de la moda italiana de los años ochenta, Gianni Versace, cuyo deslumbrante estilo contrastaba fuertemente con los looks típicamente sobrios de Armani.

giorgio-armani-cumpleanos-descartadas-el-comercio-7-1024x683 Giorgio Armani y Cate Blanchett, la actriz es la cara de sus perfumes.

El imperio de Giorgio Armani

A lo largo de los años, Armani lanzó una popular línea de difusión, Emporio Armani, así como otros exitosos derivados como Armani Jeans, Armani Exchange y la marca de interiores para el hogar Armani/Casa. En 2011, abrió un enorme complejo Armani que ocupa toda una manzana en el centro de Milán. Además de ofrecer productos de varias gamas de Armani, incluidos chocolates, flores, joyas y cosméticos, también funciona como club nocturno y hotel de lujo. (Esto siguió a la apertura del Armani Hotel Dubai, un año antes, en el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa.) Fuente: Infobae, La Nación y CNN