Llegada de la primavera

Malargüe se prepara para celebrar el Día del Estudiante con música, freestyle y elección de la Reina

Con actividades para toda la familia, coronación de la reina, y el cierre de la banda mendocina Parió la Choca, en Malargüe celebrarán el Día del Estudiante.

Día del Estudiante en Malargüe

 Por Claudio Altamirano

Con música en vivo, competencias de freestyle, la elección de la Reina y múltiples propuestas recreativas, los jóvenes de Malargüe se preparan para celebrar el Día del Estudiante. La organización está a cargo de los centros de estudiantes, con el acompañamiento de la comuna sureña.

La directora de Cultura de Malargüe, profesora Érica Della Bianca, adelantó a SITIO ANDINO que los festejos principales se concentrarán el domingo 21 de septiembre sobre la Avenida San Martín, entre Uriburu y Saturnino Torres, frente a la Plaza General San Martín, “un punto de encuentro para toda la comunidad”.

Las actividades comenzarán a las 15 y se extenderán hasta la noche, alrededor de las 21,cuando suba al escenario la reconocida banda mendocina Parió la Choca. Antes, se presentarán grupos locales elegidos por los propios estudiantes, en lo que se espera sea una jornada multitudinaria.

Embed - MALARGÜE: FESTEJOS DÍA DEL ESTUDIANTE

Elección de la Reina de los Estudiantes de Malargüe

Érica Della Bianca confirmó además que este año volverá a realizarse la elección de la Reina de los Estudiantes, que estará a cargo de un jurado con el objetivo de garantizar imparcialidad, decisión que surgió a pedido de los alumnos organizadores. El jurado estará integrado por docentes, personal de la Dirección de Cultura y reinas departamentales mandato cumplido, quienes evaluarán a las candidatas en temas vinculados a la cultura, el turismo y la geografía local.

La votación y deliberación se llevará a cabo el sábado, mientras que la coronación de la sucesora de María Jesús Arroyo Benegas tendrá lugar el domingo durante los festejos centrales.

En paralelo, durante todo el Mes del Estudiante se desarrollan distintas actividades deportivas y recreativas. Desde este lunes, centenares de alumnos de todos los niveles educativos participan en la Semana del Estudiante Deportiva, que se desarrolla en el Centro Polideportivo y Cultural Malal Hue.

