Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 1 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 1 de de septiembre.

Por Sitio Andino Sociedad







El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, continúa cerrado este lunes 1 de septiembre para todo tipo de vehículos. Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe.

Este Paso conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada a una altitud de 2.553 metros sobre el nivel del mar, es una vía estratégica para el tránsito entre ambos países, facilitando el cruce de vehículos particulares, transporte de carga y ómnibus de larga distancia.

Además de su función logística, el Centro de Frontera Pehuenche es una puerta de acceso a paisajes naturales de gran belleza, como la Laguna del Maule y la Cordillera de los Andes.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.