Tras 15 años de espera, la Técnica 4-228 de Malargüe tendrá aulas en su predio

La directora de la Escuela 4-228 Ingeniero Eugenio Izsaky, ingeniera Claudia Gómez, definió este momento como “histórico” para la comunidad educativa. “Es un hecho muy esperado desde la creación de la escuela en 2009”, señaló a SITIO ANDINO. Los modernos espacios se encuentran en el sector norte del predio, mientras que hasta la semana pasada las clases se dictaban en una vivienda de calle Uriburu.

Respecto a una posible ampliación de la matrícula en 2026, teniendo en cuenta las dimensiones de las aulas y el constante pedido para acceder a bancos, Gómez aclaró que la decisión dependerá de la autorización de la Dirección General de Escuelas (DGE), ya que existe una alta demanda de ingresantes todos los años.

Por su parte, la regente de Escuela Técnica Electromecánica 4-228, Carolina Sandmeier, explicó que actualmente las clases se desarrollan en modalidad virtual, mientras los estudiantes de Quinto y Sexto Año colaboran con la mudanza. En tanto, el dictado de talleres continúa de forma presencial en el espacio acondicionado de Avenida General Roca.

El gobernador Alfredo Cornejo podría estar en la inauguración A su turno la subdelegada de la Dirección Genral de Escuelas (DGE) en Malargüe, profesora Fabiana Glatigny, confirmó que ya cuentan con todas las habilitaciones necesarias, tanto municipales como de los organismos de seguridad que inspeccionaron las instalaciones eléctricas, cloacales y otros servicios esenciales. Si la agenda oficial lo permite, el acto inaugural podría concretarse a fines de esta semana, con la participación del gobernador Alfredo Cornejo y del ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, anticipó Glatigny.