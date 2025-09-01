Operativo

La Policía de Mendoza detuvo en Malargüe a un hombre con un arma casera lista para usar

El operativo de la Policía de Mendoza evitó un posible ataque en plena calle. El hombre de 31 años quedó detenido tras intentar ocultar el arma de fuego.

Por Sitio Andino Policiales

Un patrullaje preventivo terminó con un operativo de alto impacto en el departamento de Malargüe. La Policía de Mendoza arrestó a un hombre de 31 años luego de que un llamado al 911 alertara sobre su actitud sospechosa en plena vía pública.

Operativo policial en Malargüe

El hecho ocurrió en la intersección de Calmuco y Anglat, donde los Cuerpos Especiales lograron identificar al individuo señalado. Al advertir la presencia policial, intentó esconder entre sus prendas un objeto extraño.

El hombre de 31 años quedó detenido por la Policía de Mendoza tras intentar ocultar el arma de fuego

Tras la requisa, los efectivos secuestraron un arma de fuego casera de unos 15 cm de largo, con cachas blancas envueltas en cinta negra, sin tambor y con el martillo desmontado.

El sospechoso se resistió al arresto, pero fue reducido rápidamente y trasladado al calabozo de la movilidad. Todo el procedimiento, junto con el secuestro del arma, fue supervisado por el ayudante fiscal de turno.

