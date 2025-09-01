La Policía de Mendoza detuvo en Malargüe a un hombre con un arma casera lista para usar

El operativo de la Policía de Mendoza evitó un posible ataque en plena calle

Operativo policial en Malargüe El hecho ocurrió en la intersección de Calmuco y Anglat, donde los Cuerpos Especiales lograron identificar al individuo señalado. Al advertir la presencia policial, intentó esconder entre sus prendas un objeto extraño.

operativo, policía de mendoza, arma El hombre de 31 años quedó detenido por la Policía de Mendoza tras intentar ocultar el arma de fuego Foto: Prensa Gobierno de Mendoza Tras la requisa, los efectivos secuestraron un arma de fuego casera de unos 15 cm de largo, con cachas blancas envueltas en cinta negra, sin tambor y con el martillo desmontado.

El sospechoso se resistió al arresto, pero fue reducido rápidamente y trasladado al calabozo de la movilidad. Todo el procedimiento, junto con el secuestro del arma, fue supervisado por el ayudante fiscal de turno.