La nieve en Malargüe dejó varados a vecinos que regresaban de un festejo

Nevada en Agua Escondida (Gentileza).

Uno de los episodios ocurrió en la zona de Borbarán, en Agua Escondida, donde un grupo de personas que regresaba de un festejo familiar quedó varado por la acumulación de nieve. Entre los asistentes había pobladores locales, vecinos de San Rafael y visitantes de Neuquén. Al no poder avanzar por la falta de tracción de sus vehículos, alrededor de ocho rodados permanecieron detenido a la espera de una máquina de la Dirección Provincial de Vialidad despejara el camino. “No hubo inconvenientes con las personas", que permanecieron a resguardo durante el domingo”, informó Damián Contreras, director de Protección Civil de Malargüe.

Embed - MALARGÜE: CONSECUENCIAS DEL TEMPORAL DE NIEVE Operativos activos durante el temporal El funcionario también relató otro operativo registrado el sábado, cuando se denunció la falta de contacto de un grupo de turistas neuquinos que viajaban desde la localidad vecina de Barrancas. La preocupación movilizó a la Policía en la zona de Bardas Blancas. Finalmente, cerca de las 23 lograron ubicarlos: se encontraban en buen estado, aunque incomunicados por falta de señal y batería en sus teléfonos celulares, en medio de la nevada que ya había provocado una importante acumulación sobre la calzada de Ruta Nacional 40 Sur.

Bajas temperaturas y posibles nevadas en cordillera Contreras reiteró la recomendación de circular con extrema precaución durante los próximos días. Aunque el temporal ya pasó, se mantienen los pronósticos de bajas temperaturas y posibles heladas, condiciones que seguirán complicando la transitabilidad en rutas y caminos del departamento sureño.

Modelos meteorológicos pronostican, además, precipitaciones níveas en alta montaña la tarde-noche del martes, por encima de los 3 mil metros sobre el nivel del mar, y lluvias aisladas en el llano.

