Temporal de nieve en Malargüe con hasta 60 centímetros acumulados en algunas zonas

Nieve en Malargüe (Gentileza Finca Los Arrieros).

Por Claudio Altamirano







Continúa la alerta meteorológica por intensas nevadas en Malargüe, que en las últimas 24 horas dejaron una importante acumulación de nieve tanto en la zona cordillerana como en sectores del llano del departamento sureño. Las autoridades solicitan a los conductores extremar las medidas de precaución.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) La Ruta Nacional 40 permanece intransitable en el tramo comprendido entre Pareditas y El Sosneado. Además, la Dirección de Protección Civil de Malargüe, a cargo de Damián Contreras, informó anoche que desde la intersección de la Ruta Nacional 40 con la Ruta Provincial 186, hacia el sur, el tránsito se encuentra suspendido debido a la acción del viento y a sectores de la calzada con hasta 60 centímetros de nieve acumulada. El organismo adelantó que recién hacia el mediodía de este domingo podrían mejorar las condiciones.

NIEVE MALARGUE 30.08.2025 RP222 Nieve en Los Molles. Tormenta de nieve en Malargüe Las nevadas, que se intensificaron desde la tarde del sábado en Malargüe y el suroeste del departamento de San Rafael, y continuaron durante la madrugada del domingo, afectaron distintos puntos de estas zonas. En consecuencia, la conexión con el Gran Mendoza se realiza a través de la Ruta Nacional 144, la Cuesta de los Terneros y Villa 25 de Mayo, con posterior empalme en la Ruta Nacional 143. Varios colectivos que venían del norte provincial sufrieron demoras de hasta ocho horas para llegar a la terminal de Malargüe debido a la medida preventiva.

NIEVE MALARGUE 30.08.2025 LAS LEÑAS Actividad en Las Leñas este fin de semana con nieve. El temporal también complicó la transitabilidad entre El Nihuil y el acceso norte a Malargüe, donde la tormenta de nieve obligó a circular con máxima precaución en las rutas nacionales 144 y 40.

Por su parte, advirtieron que la Ruta Provincial 222, que conduce a Los Molles y Las Leñas, también presenta condiciones adversas por nevadas y neviscas, que podrían extenderse hasta la noche del domingo, acompañadas por vientos del oeste y baja visibilidad.

