La decisión del Ministerio de Seguridad por los femicidios en la Provincia de Mendoza

Mercedes Rus, cabeza del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza.

El Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Mendoza confirmó que se constituyó como querellante en cinco causas vinculadas a hechos de femicidio , además de intervenir en un caso de tentativa de femicidio, a través del Programa de Atención a Víctimas de Delitos , que brinda acompañamiento judicial y psicosocial a familiares de víctimas que solicitan la participación del Estado en los procesos penales.

La abogada penalista Susana Soleti fue designada para representar al Ministerio en las causas de Morena Bisotto , Antonia Falcón , Alejandra Cuevas y Flora Moyano , entre otras.

Según lo detallado, todos los casos se encuentran radicados en el fuero penal y los imputados permanecen detenidos. En algunos expedientes ya se fijaron fechas para la realización de juicios por jurado, lo que permitirá avanzar hacia la definición de responsabilidades.

La medida del Ministerio de Seguridad tiene como finalidad ejercer la figura de querellante en representación de las familias que así lo solicitaron, en concordancia con lo establecido por la normativa vigente en la Provincia de Mendoza . El programa también dispone de un equipo interdisciplinario que ofrece asistencia psicológica y acompañamiento integral durante las diferentes instancias judiciales.

susana soleti.jpg Susana Soleti, la abogada querellante que representará al Ministerio de Seguridad. Foto: Yemel Fil

Además de la representación legal, se informó que se garantiza el acceso a profesionales de la psicología, el trabajo social y el derecho para abordar de manera integral cada situación. Esto permite que los familiares de las víctimas cuenten con apoyo tanto en el aspecto judicial como en el acompañamiento emocional necesario en estos procesos.

Con esta intervención, el Ministerio de Seguridad de Mendoza formaliza su presencia como parte querellante en las causas mencionadas, asegurando participación activa en los procesos judiciales por femicidio y tentativa de femicidio que actualmente tramitan en la provincia.

La decisión se da en medio de un año donde ya hubo 8 femicidios, una cifra elevada y que marca un récord en comparación con los últimos años.