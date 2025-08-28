El Gobierno de Mendoza pidió a Chile "protección" para los argentinos que viajen tras las amenazas de hinchas

Tras los incidentes entre hinchas de Independiente y la U. de Chile se temen represalias a argentinos que viajen a Chile.

Por estos días, son varios los mendocinos que han manifestado temor de viajar a Chile por posibles represalias tras los incidentes entre hinchas de Independiente de Avellaneda y de la U. de Chile. Por eso, desde el Gobierno de Mendoza hicieron un pedido a las autoridades del vecino país.

Lo sucedido en el partido por los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana en las tribunas del Libertadores de América no quedó allí y empezaron a circular videos en los que chilenos amenazan a argentinos, advirtiéndoles que "la van a pasar mal" si cruzan la frontera.

Por eso, desde el Ministerio de Seguridad pedirán a las autoridades chilenas que tomen medidas de protección a los argentinos al respecto, teniendo en cuenta que gran cantidad de mendocinos viajan habitualmente a Chile .

Tras los incidentes sucedidos en el partido Independiente vs. Universidad de Chile, hay preocupación por parte de las autoridades del Gobierno de Mendoza.

De hecho hubo empresas de transporte que decidieron suspender sus clásicos tours de compras y camioneros manifestaron su temor . Al respecto, Ricardo Squartini , presidente de Aprocam, pidió extremar los cuidados al cruzar al vecino país.

Temor por las amenazas

"Hay una amenaza viral en redes sociales contra todo vehículo que vaya a Chile. También hinchas de la U se expresaron en el mismo tono en medios de comunicación", aseguró Squartini a SITIO ANDINO.

Según la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza, las amenazas se han viralizado rápidamente, generando preocupación por la seguridad de los conductores y viajeros que a diario transitan por las rutas chilenas. La entidad teme que los camioneros, que no tienen ninguna relación con los hechos, sean blanco de represalias indiscriminadas.

Incluso, medios chilenos reflejan que "en los últimos días, diversas redes sociales y aplicaciones de mensajería, particularmente WhatsApp, se viralizaron con audios de supuestos integrantes y facciones de barras bravas chilenas que advierten represalias contra argentinos que crucen la frontera".

Estos mensajes sostienen que "cualquier vehículo con patente argentina puede ser objetivo de ataques en distintos puntos del territorio chileno".

La postura del Ministerio de Seguridad

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza aseguraron que están en conocimiento de esas amenazas y pedirán a las autoridades del vecino país que tomen acciones al respecto.

"Estamos al tanto de lo que ha sucedido, hemos visto videos de gente de Chile amenazando a argentinos que vayan a ir a Chile, que la van a pasar mal", explicó Hernán Amat, director general de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, en entrevista con el programa Haciendo Cumbre, de Aconcagua Radio.

"Es muy peligroso, se viaja mucho al país vecino. Vamos a solicitar a las autoridades chilenas protección y cuidado a los argentinos que visitan al país", explicó Amat.

Además, Amat pidió a las autoridades del vecino país "que salgan a dar un mensaje de cordura, de paz, de tranquilidad y que no siga en escalada porque los mensajes son aterradores cuando los escuchas", sostuvo.

"Los que tenemos responsabilidad política y desde la prensa hay que bajarle la espuma a esto. Hay que dar un mensaje tranquilizador", sostuvo el funcionario del Ministerio de Seguridad.