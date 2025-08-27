Por amenazas en Chile, Camioneros temen por su seguridad y agencias suspenden tours de compras.

Aprocam , la asociación que nuclea a camioneros de la provincia de Mendoza , advirtió sobre posibles ataques contra argentinos en territorio chileno, tras los graves incidentes entre hinchas de Universidad de Chile y el Club Atlético Independiente en el estadio del "rojo". Además, agencias de viajes suspendieron momentáneamente los tour de compras .

La batalla campal en el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana en las tribunas del Libertadores de América podría trascender el ámbito deportivo, según Ricardo Squartini , presidente de Aprocam, quien pidió extremar los cuidados al cruzar al vecino país.

"Hay una amenaza viral en redes sociales contra todo vehículo que vaya a Chile. También hinchas de la U se expresaron en el mismo tono en medios de comunicación", aseguró Squartini a SITIO ANDINO.

Según la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza , las amenazas se han viralizado rápidamente, generando preocupación por la seguridad de los conductores y viajeros que a diario transitan por las rutas chilenas. La entidad teme que los camioneros, que no tienen ninguna relación con los hechos, sean blanco de represalias indiscriminadas.

Preocupación de camioneros mendocinos en Chile

"Es una locura que lleven el conflicto a este nivel", afirmó el Presidente de la asociación, en referencia a la posible escalada de violencia desde las canchas a las calles, como consecuencia directa de los incidentes entre simpatizantes de la Universidad de Chile e Independiente.

Squartini enfatizó en la necesidad de una intervención diplomática para calmar a los violentos. "Creemos que tiene que intervenir Cancillería para llevar tranquilidad", solicitó.

Las agresiones estarían dirigidas a vehículos argentinos. Desde Aprocam indicaron que registraron un caso contra un camionero mendocino, con un ataque contra su vehículo y robo de pertenencias, lo que encendió las alarmas de los transportistas.

transito, camiones, chile, colas, filas, chile, ruta a chile.jpg Temen por agresiones hacia vehículos con patente argentina. Foto: Yemel Fil

La advertencia de Aprocam y el llamado a la acción para las autoridades busca proteger a los trabajadores y a los argentinos que visiten Chile con autos particulares, señalaron, instando a tomar cartas en el asunto antes de que los conflictos escalen.

Suspenden tours de compras a Chile

Agencias de viaje de Mendoza comenzaron a tomar precauciones ante las amenazas de represalias contra argentinos en Chile. Decidieron interrumpir las salidas hacia el país vecino vinculados a los tour de compras ante el temor de ser atacados por grupos violentos.

Al respecto, en diálogo con ACONCAGUA RADIO, el encargado de ventas de Punto Viajes, Carlos Castro, comentó: "Suspendimos los viajes de paseo de compras por las amenazas viralizadas para tomar preocupación para nosotros y nuestros pasajeros. Hacemos viajes a Santiago, Viña del Mar y Valparaíso. Es decisión de cada empresa qué medida de seguridad toma".

Esta paralización tendrá un impacto significativo en la economía de las empresas del sector. Según Castro, esta decisión provocará importantes pérdidas de dinero a partir de la reprogramación de itinerarios. Estimó que la suspensión de los dos viajes semanales que realizan representará una pérdida de alrededor de $15 millones en una sola semana.

Incidentes entre hinchas chilenos y argentinos

El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile fue cancelado por la Conmebol tras una batalla campal entre hinchas que dejó un saldo de al menos diez personas heridas y noventa detenidos.

El estadio Libertadores de América sufrió importantes destrozos durante los disturbios: puertas arrancadas, portones destruidos, baldosas rotas, sanitarios destrozados, puestos de comida desmantelados y daños en cañerías y conexiones eléctricas.

El caos comenzó cuando seguidores de la U. de Chile, ubicados en la tribuna alta, comenzaron a arrojar proyectiles como palos, botellas y butacas hacia los hinchas del "rojo" que se encontraban en la parte baja, lo que desató una feroz respuesta de la barra local.

Luego de los hechos de violencia, simpatizantes del club trasandino que no fueron ni detenidos ni heridos emprendieron el viaje de retorno a casa por Mendoza. Los vehículos fueron encapsulados desde General Alvear(en San Luis fueron desviados y debieron tomar rutas alternativas) y atravesaron el trayecto acompañados de personal de la Policía de Mendoza y Gendarmería Nacional.