Qué pasará con el hombre acusado del femicidio de Guaymallén

La fiscalía de homicidios oficializó este miércoles la imputación contra Enzo Valdovino (57), acusado del brutal femicidio de Sandra Norma Sánchez (57), ocurrido este martes en Buena Nueva, Guaymallén y ante la presencia de varios testigos presenciales que ya declararon en la causa.

La fiscal Claudia Ríos decidió acusar a Valdovino por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por ser cometido en contexto de violencia de género (femicidio). En el caso de ser hallado culpable, la única pena posible es la prisión perpetua tal como lo establece el Artículo 80 del Código Penal.

Dolor Conmoción en Mendoza: ya son ocho los femicidios en 2025 tras el crimen en Guaymallén

Antes del crimen Los alarmantes posteos en redes del acusado por el femicidio de Sandra Sánchez en Guaymallén

Por ende, en las próximas horas se ordenará el traslado del acusado a la penitenciaría provincial. Hasta ahora está detenido en una comisaría de Guaymallén, señalaron fuentes policiales.

La magistrada oficializó hoy la imputación y el acusado decidió abstenerse de declarar. Además, en las últimas horas se incorporaron pruebas, informes y testimonios al expediente que instruye la fiscalía de homicidios.

02 de setiembre de 2025, Femicidio Guaymallén, Sandra Sánchez, policía criminalística El femicidio de Sandra Sánchez fue el octavo en lo que va del 2025. Foto: Cristian Lozano

Es que el crimen fue presenciado por algunos vecinos que incluso intentaron salvarle la vida a la mujer, pero que no lo lograron.

Fuentes judiciales confirmaron hoy que Valdovino no tenía ningún tipo de antecedente penal y que el cuchillo utilizado en el ataque fue secuestrado.

Ahora bien, también se incorporaron a la causa algunos posteos de Valdovino, quien hacía referencia a “una mujer”, al parecer, luego de separarse. Ese habría sido el motivo del brutal ataque en la tarde de este martes.

El femicidio de Sánchez, el octavo en lo que va del 2025 en la Provincia de Mendoza, ocurrió sobre calle Rópolo al 6.500, a metros del cruce con Tirasso, en Guaymallén.

Testigos dijeron que Valdovino llegó a la casa de su ex pareja para “retirar” algunos muebles luego de una separación que se concretó un mes atrás. Allí atacó con un cuchillo a la mujer y tras darle un puntazo a la altura de la axila, la víctima falleció en la vereda, ante la mirada de algunos vecinos.