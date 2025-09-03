Investigación

Qué pasará con el hombre acusado del femicidio de Guaymallén

La justicia decidió el futuro procesal del acusado del femicidio de Sandra Sánchez, en Guaymallén. Cómo continúa la investigación.

Valdovino quedará preso por el femicidio de su ex pareja. Arriesga prisión perpetua.&nbsp;

Valdovino quedará preso por el femicidio de su ex pareja. Arriesga prisión perpetua. 

 Por Pablo Segura

La fiscalía de homicidios oficializó este miércoles la imputación contra Enzo Valdovino (57), acusado del brutal femicidio de Sandra Norma Sánchez (57), ocurrido este martes en Buena Nueva, Guaymallén y ante la presencia de varios testigos presenciales que ya declararon en la causa.

La fiscal Claudia Ríos decidió acusar a Valdovino por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por ser cometido en contexto de violencia de género (femicidio). En el caso de ser hallado culpable, la única pena posible es la prisión perpetua tal como lo establece el Artículo 80 del Código Penal.

Lee además
La mujer murió a raíz de una puñalada en la axila izquierda. video
Antes del crimen

Los alarmantes posteos en redes del acusado por el femicidio de Sandra Sánchez en Guaymallén
La víctima de 56 años fue atacada por Enzo Valdovino, quien quedó detenido
Dolor

Conmoción en Mendoza: ya son ocho los femicidios en 2025 tras el crimen en Guaymallén

Por ende, en las próximas horas se ordenará el traslado del acusado a la penitenciaría provincial. Hasta ahora está detenido en una comisaría de Guaymallén, señalaron fuentes policiales.

Qué pasará con el hombre acusado del femicidio de Guaymallén

La magistrada oficializó hoy la imputación y el acusado decidió abstenerse de declarar. Además, en las últimas horas se incorporaron pruebas, informes y testimonios al expediente que instruye la fiscalía de homicidios.

02 de setiembre de 2025, Femicidio Guaymallén, Sandra Sánchez, policía criminalística
El femicidio de Sandra Sánchez fue el octavo en lo que va del 2025.

El femicidio de Sandra Sánchez fue el octavo en lo que va del 2025.

Es que el crimen fue presenciado por algunos vecinos que incluso intentaron salvarle la vida a la mujer, pero que no lo lograron.

Fuentes judiciales confirmaron hoy que Valdovino no tenía ningún tipo de antecedente penal y que el cuchillo utilizado en el ataque fue secuestrado.

Ahora bien, también se incorporaron a la causa algunos posteos de Valdovino, quien hacía referencia a “una mujer”, al parecer, luego de separarse. Ese habría sido el motivo del brutal ataque en la tarde de este martes.

El femicidio de Sánchez, el octavo en lo que va del 2025 en la Provincia de Mendoza, ocurrió sobre calle Rópolo al 6.500, a metros del cruce con Tirasso, en Guaymallén.

Testigos dijeron que Valdovino llegó a la casa de su ex pareja para “retirar” algunos muebles luego de una separación que se concretó un mes atrás. Allí atacó con un cuchillo a la mujer y tras darle un puntazo a la altura de la axila, la víctima falleció en la vereda, ante la mirada de algunos vecinos.

Temas
Seguí leyendo

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue asesinada y su ex pareja quedó detenida

Femicidio de Rocío Collado: autoridades provinciales alertan sobre la importancia de la denuncia temprana

Revuelo en San Rafael por estudiantes que crearon el grupo "anti gordas"

Argentina registró 164 femicidios en 2025 y Mendoza se ubicó entre las provincias más afectadas

Una mujer logró sobrevivir a un intento de femicidio en Godoy Cruz

La decisión de la justicia con el acusado del femicidio de Rocío Collado en San Rafael

Femicidio de Rocío: este jueves imputarán a su ex pareja, quien luego de matarla, la decapitó

En San Rafael pidieron justicia por el femicidio de Rocío Collado

LO QUE SE LEE AHORA
Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza.
Medida

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza

Las Más Leídas

El hecho ocurrió en la noche de este martes en el norte provincial
Tragedia vial

Una mujer murió y un hombre fue herido tras ser atropellados por una camioneta en Lavalle

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en septiembre 2025
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en septiembre 2025

La víctima de 56 años fue atacada por Enzo Valdovino, quien quedó detenido
Dolor

Conmoción en Mendoza: ya son ocho los femicidios en 2025 tras el crimen en Guaymallén

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza.
Medida

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 3 de septiembre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 3 de septiembre

Te Puede Interesar

En su segunda jornada, el Foro Industrial Mendoza 2025 puso el acento en agroindustria y pymes
DESARROLLO ECONÓMICO

En su segunda jornada, el Foro Industrial Mendoza 2025 puso el acento en agroindustria y pymes

Por Soledad Maturano
Valdovino quedará preso por el femicidio de su ex pareja. Arriesga prisión perpetua. 
Investigación

Qué pasará con el hombre acusado del femicidio de Guaymallén

Por Pablo Segura
La Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza le dio media sanción este miércoles a la iniciativa oficialista, sin apoyo de la oposición.
Legislatura

Diputados dio media sanción a la reforma del Estatuto del Empleado Público

Por Florencia Martinez del Rio