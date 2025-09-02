Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue asesinada y su ex pareja quedó detenida

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén

Un nuevo femicidio sacude a la provincia de Mendoza. Este martes, alrededor de las 16 horas, una mujer fue hallada sin vida en una vivienda ubicada en Buena Nueva, Guaymallén. El agresor quedó detenido.

La víctima fue identificada como Sandra Norma Sánchez, de 57 años, quien fue ultimada de un puntazo en la axila izquierda por su ex pareja, Enzo Vadovino, de 57 años.

Según los vecinos, Valdovino entró a la vivienda y, al poco tiempo, se oyeron los gritos desesperados de la mujer pidiendo ayuda. Al acercarse observan a la víctima con una puñalada en el lado izquierdo del pecho, cerca de la axila, y que presentaba abundante sangrado.

La víctima falleció poco después pese a la intervención del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) . En tanto, el presunto agresor —su ex pareja— fue detenido dentro de la vivienda, donde vecinos intentaban atacarlo.

Según sus propias declaraciones, había llegado para retirar muebles tras la separación y, en medio de una discusión, tomó un cuchillo durante un forcejeo.

El caso está a cargo de la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos, que dispuso la realización de tareas del personal de Policía Científica y forense.

En desarrollo