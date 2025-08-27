En San Rafael pidieron justicia por el femicidio de Rocío Collado

Más de dos cuadras de ciudadanos para pedir justicia por el femicidio de Rocio Collado.

Cientos de personas se reunieron este mediodía para exigir justicia y una pena máxima sobre el principal acusado del femicidio de Rocío Collado, la docente de 31 años que fue asesinada el lunes y cuyo cuerpo fue encontrado ayer martes en el interior de una camioneta.

Mientras la justicia última detalles para definir la imputación contra el sospechoso, Yamil Yunes, cientos de sanrafaelinos se congregaron en el kilómetro 0 de San Rafael para exigir justicia por el femicidio.

El crimen c ausó mucha conmoción en el sur provincial, y se transformó en el séptimo femicidio en lo que va del año.

Además, durante la marcha se viralizó un pedido de ayuda para la familia de Rocío, con el objetivo de reunir dinero para colaborar con los gastos de sepelio. Para quienes quieran colaborar, pueden hacerlo al CVU FLOR.DIETA.CONVIERTA.

Desde el mediodía, cientos de personas se reunieron en el centro de San Rafael, llegando a formar más de dos cuadras de ciudadanos que llegaron al lugar para manifestarse en contra del femicidio.

La marcha, que fue convocada por Ni Una Menos San Rafael, ocurrió horas después de que la justicia informara la causa de muerte de la docente, quien fue asfixiada hasta morir. El agresor, no conforme con eso, luego la apuñaló varias veces y la decapitó.

Yunes será imputado en las próximas horas y se ordenará el traslado a la penitenciaría provincial, donde enfrentará un proceso que lo puede llevar a una condena a prisión perpetua.