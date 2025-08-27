reclamo

En San Rafael pidieron justicia por el femicidio de Rocío Collado

Cientos de persona se reunieron en el centro de San Rafael para pedir una pena máxima para el acusado del femicidio de la docente.

Más de dos cuadras de ciudadanos para pedir justicia por el femicidio de Rocio Collado.&nbsp;

Más de dos cuadras de ciudadanos para pedir justicia por el femicidio de Rocio Collado. 

 Por Pablo Segura

Cientos de personas se reunieron este mediodía para exigir justicia y una pena máxima sobre el principal acusado del femicidio de Rocío Collado, la docente de 31 años que fue asesinada el lunes y cuyo cuerpo fue encontrado ayer martes en el interior de una camioneta.

Mientras la justicia última detalles para definir la imputación contra el sospechoso, Yamil Yunes, cientos de sanrafaelinos se congregaron en el kilómetro 0 de San Rafael para exigir justicia por el femicidio.

Lee además
Rocio Collado tenía 31 años cuando fue asesinada en San Rafael. Fue el séptimo femicidio del año.
Conmoción en el sur

Femicidio de Rocío: este jueves imputarán a su ex pareja, quien luego de matarla, la decapitó
San Rafael está conmocionado por un nuevo femicidio en la provincia, el séptimo en el 2025.
Conmoción en el sur

Femicidio en San Rafael: informaron la causa de muerte de Rocío Collado

El crimen causó mucha conmoción en el sur provincial, y se transformó en el séptimo femicidio en lo que va del año.

Además, durante la marcha se viralizó un pedido de ayuda para la familia de Rocío, con el objetivo de reunir dinero para colaborar con los gastos de sepelio. Para quienes quieran colaborar, pueden hacerlo al CVU FLOR.DIETA.CONVIERTA.

En San Rafael marcharon para pedir justicia por el femicidio de Rocío Collado

Desde el mediodía, cientos de personas se reunieron en el centro de San Rafael, llegando a formar más de dos cuadras de ciudadanos que llegaron al lugar para manifestarse en contra del femicidio.

femicidio rocio mellado
Conmoción en San Rafael por el femicidio de una docente.

Conmoción en San Rafael por el femicidio de una docente.

La marcha, que fue convocada por Ni Una Menos San Rafael, ocurrió horas después de que la justicia informara la causa de muerte de la docente, quien fue asfixiada hasta morir. El agresor, no conforme con eso, luego la apuñaló varias veces y la decapitó.

Yunes será imputado en las próximas horas y se ordenará el traslado a la penitenciaría provincial, donde enfrentará un proceso que lo puede llevar a una condena a prisión perpetua.

Embed - SAN RAFAEL: PEDIDO DE JUSTICIA POR ROCÍO COLLADO
Temas
Seguí leyendo

Omar Félix lamentó la muerte de la docente en San Rafael y exigió justicia

Esta es la principal hipótesis del femicidio de la docente en San Rafael

Femicidio en San Rafael: hallaron sin vida a una docente y su pareja es el principal sospechoso

Mega operativo policial por un posible femicidio en San Rafael

Los tres casos que quedaron impunes en un juicio por jurado en Mendoza y generaron polémica

Definen si continúa preso el acusado de intento de femicidio en Ciudad

Accidente vial en Luján de Cuyo: un adolescente resultó herido tras ser atropellado por un colectivo

El párroco de Real del Padre reclamó tras el robo en el Colegio Sagrada Familia

LO QUE SE LEE AHORA
San Rafael está conmocionado por un nuevo femicidio en la provincia, el séptimo en el 2025.
Conmoción en el sur

Femicidio en San Rafael: informaron la causa de muerte de Rocío Collado

Las Más Leídas

Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta canoas.
Llega la tormenta de Santa Rosa

Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta "canoas"

San Rafael está conmocionado por un nuevo femicidio en la provincia, el séptimo en el 2025.
Conmoción en el sur

Femicidio en San Rafael: informaron la causa de muerte de Rocío Collado

El departamento de San Rafael se encuentra conmocionado tras el femicidio﻿
Su expareja está detenida

Esta es la principal hipótesis del femicidio de la docente en San Rafael

La DGE fortalece su oferta de carreras cortas y apuesta a la salida laboral en Mendoza.
Educación

La DGE fortalece su oferta de carreras cortas y apuesta a la salida laboral en Mendoza

Omar Félix lamentó la muerte de la docente en San Rafael y exigió justicia
Presunto femicidio

Omar Félix lamentó la muerte de la docente en San Rafael y exigió justicia

Te Puede Interesar

Rocio Collado tenía 31 años cuando fue asesinada en San Rafael. Fue el séptimo femicidio del año.
Conmoción en el sur

Femicidio de Rocío: este jueves imputarán a su ex pareja, quien luego de matarla, la decapitó

Por Cristian Pérez Barceló
Milei negó las acusaciones de Spagnuolo y anunció acciones judiciales
Filtración de audios

Milei negó las acusaciones de Spagnuolo y anunció acciones judiciales

Por Sitio Andino Política
Más de dos cuadras de ciudadanos para pedir justicia por el femicidio de Rocio Collado.  video
reclamo

En San Rafael pidieron justicia por el femicidio de Rocío Collado

Por Pablo Segura