Omar Félix lamentó la muerte de la docente en San Rafael y exigió justicia

El intendente del sur mendocino se solidarizó con la familia de la víctima. Qué dice el comunicado sobre la muerte de la mujer.

Por Sitio Andino Departamentales

Tras la noticia de la muerte de una docente de 31 años en San Rafael, el intendente Omar Félix lamentó el suceso. Además, el jefe comunal exigió justicia y se solidarizó con la familia. Es el séptimo femicidio en Mendoza en lo que va de 2025.

El jefe comunal calificó el asesinato de Rocío Collado como "un terrible flagelo que nos sigue abrumando". "Hoy es un día oscuro para San Rafael, a partir de un suceso que nos debe llamar a la reflexión a todos y contribuir, desde nos toca estar, a una necesaria solución", expresó la comuna en un comunicado que difundió a través de redes sociales.

A su vez, Félix envió un mensaje para la familia afectada por el hecho. "Acompaño y abrazo, en estos momentos tan difíciles, a familiares, amigos y a la comunidad educativa donde Rocío se desempeñó como docente", indicó.

Qué sucedió en San Rafael

Este martes al mediodía, la Policía de Mendoza inició un operativo tras la desaparición de Rocío Collado, una docente de 31 años. En horas de la noche trascendió que las hipótesis iniciales apuntan a un femicidio cometido por su pareja Yamil Yunes, quien ya se encuentra detenido.

El hombre fue quien presentó la denuncia ante las autoridades policiales, pero fue detenido de inmediato porque tenía manchas de sangre en la ropa. El presunto femicida habría decapitado a Collado después de asesinarla.

El cuerpo fue hallado después del mediodía dentro de una camioneta Fiat Fiorino. Mientras que Yunes fue trasladado Hospital Schestakow debido a un brote psicótico derivado del consumo de estupefacientes.

Científica homicidio San Rafael
Operativo en San Rafael tras la muerte de una docente.

Operativo en San Rafael tras la muerte de una docente.

