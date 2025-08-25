San Rafael ya disfruta del parque infantil Eva Perón en Villa Atuel

El Intendente Omar Félix encabezó él desate de cintas y destacó que, "es una alegría poder inaugurar esta obra, luego de haber logrado la renovación de la Plaza Arizu y el centro de jubilados" .

Empresas locales El clima de San Rafael le secó la piel, creó cremas naturales con uvas y hoy exporta cosmética a Chile

"Nos llena de felicidad escuchar la risa y ver el disfrute de los niños" , agregó y planteó que «nuestro objetivo es seguir generando espacios de encuentro y esparcimiento para toda la comunidad».

Del mismo modo, hizo hincapié en " encontrarnos más allá de las diferencias y todos juntos trabajar por el bien de San Rafael. Tenemos que cuidarnos entre todos, principalmente a nuestros niños, adultos mayores y personas con discapacidad".

Remarcó su apoyo a las personas de la tercera edad y expresó: “es imposible pensar en el futuro si no respetamos nuestra historia”. La tarde continuó con los más peques celebrando el Día del Niño con chocolate, juegos y sorpresas.

Además, sobre el escenario mayor presentaciones artísticas a cargo de academias municipales y los grupos La Melga y Mehari. Félix además agregó: "Más que inauguración es recuperación, este lugar tiene varios años, pero estaba en un estado muy malo, se ha trabajado mucho para refuncionalizarlo y que sea un lugar de disfrute, que se integra a la plaza que ya había sido inaugurada a principio de año".

Parque infantil recuperado en San Rafael