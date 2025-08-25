Espacios para las familias

San Rafael ya disfruta del parque infantil Eva Perón en Villa Atuel

El intendente de San Rafael Omar Félix encabezó la inauguración del espacio que reúne a niños, jóvenes y adultos mayores con diferentes propuestas.

Parque infantil recuperado en San Rafael.

Parque infantil recuperado en San Rafael.

El Intendente Omar Félix encabezó él desate de cintas y destacó que, "es una alegría poder inaugurar esta obra, luego de haber logrado la renovación de la Plaza Arizu y el centro de jubilados".

Lee además
Espacios verdes de San Rafael, buscan ser preservados desde el Concejo Deliberante mediante una ordenanza. video
Espacios verdes bajo resguardo

San Rafael: proyecto de ordenanza para frenar el uso indebido de vehículos en parques
El clima de San Rafael le secó la piel, creó cremas naturales con uvas y hoy exporta cosmética a Chile
Empresas locales

El clima de San Rafael le secó la piel, creó cremas naturales con uvas y hoy exporta cosmética a Chile

"Nos llena de felicidad escuchar la risa y ver el disfrute de los niños", agregó y planteó que «nuestro objetivo es seguir generando espacios de encuentro y esparcimiento para toda la comunidad».

Del mismo modo, hizo hincapié en "encontrarnos más allá de las diferencias y todos juntos trabajar por el bien de San Rafael. Tenemos que cuidarnos entre todos, principalmente a nuestros niños, adultos mayores y personas con discapacidad".

Remarcó su apoyo a las personas de la tercera edad y expresó: “es imposible pensar en el futuro si no respetamos nuestra historia”. La tarde continuó con los más peques celebrando el Día del Niño con chocolate, juegos y sorpresas.

Además, sobre el escenario mayor presentaciones artísticas a cargo de academias municipales y los grupos La Melga y Mehari. Félix además agregó: "Más que inauguración es recuperación, este lugar tiene varios años, pero estaba en un estado muy malo, se ha trabajado mucho para refuncionalizarlo y que sea un lugar de disfrute, que se integra a la plaza que ya había sido inaugurada a principio de año".

Parque infantil recuperado en San Rafael

Embed - SAN RAFAEL: SE INAUGURÓ PARQUE INFANTIL EN VILLA ATUEL

Temas
Seguí leyendo

Alerta por incendios en Mendoza: durante el fin de semana se registraron 88 siniestros

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco

Diputado de San Rafael pide a OSEP informes por demoras en entrega de medicación oncológica

San Rafael ofrece un amplio abanico de actividades gratuitas para el adulto mayor

San Rafael: más de 900 vecinos recuperaron su dinero tras reclamos en Defensa del Consumidor

San Rafael transforma Villa Atuel con un nuevo parque infantil

Susto en una escuela de San Rafael tras una explosión e incendio

Se presentó en San Rafael, el Mendocino de Regularidad: de qué se trata esta movida con autos clásicos

LO QUE SE LEE AHORA
Ulpiano Suarez anunció un plan de apoyo a personas con discapacidad.
Medidas de inclusión en la Ciudad

Ulpiano Suarez anunció un plan de apoyo a personas con discapacidad y sus familias

Las Más Leídas

Los resultados del sorteo 1316 del Brinco, del domingo 24 de agosto
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1316 del domingo 24 de agosto

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3298 del domingo 24 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3298 del domingo 24 de agosto

El esquema fraudulento se desarrollaba a lo largo del año y afectó a unas 70 personas
Secuestraron equipos

Allanaron un local de tecnología del centro de Mendoza por presuntas estafas millonarias y buscan al dueño

Un grave episodio de violencia de género ocurrió este domingo por la tarde en Godoy Cruz
Salió de la cárcel en junio

Video: un hombre intentó agredir a su expareja, chocó en la fuga y fue detenido

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2390 del domingo 24 de agosto
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2390 del domingo 24 de agosto

Te Puede Interesar

Mendoza se prepara para las elecciones 2025 con un nuevo sistema de votación y boletas de colores
Los detalles

Mendoza se prepara para las elecciones 2025 con un nuevo sistema de votación y boletas de colores

Por Carla Canizzaro
Cuándo será la Feria del Libro de Mendoza y quiénes serán los invitados
Todos los detalles 

Este año, la Feria del Libro de Mendoza homenajeará a un importante historietista

Por Celeste Funes
El presidente Javier Milei encabezó un acto oficial y lanzó un mensaje desafiante en plena previa electoral
Presunta corrupción

Milei desafió a la oposición en un acto público: "No me importa el daño que puedan hacerme"

Por Sitio Andino Política