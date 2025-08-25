FUSIONA regresa a Mendoza con la primera exposición de construcción, diseño e interiorismo del sur provincial

Luego del éxito de su primera edición en 2024 , FUSIONA regresa con la Expo de Construcción, Diseño e Interiorismo del sur de Mendoza , destinada a todo el público interesado en la construcción, las oportunidades de negocio y las novedades del rubro. En esta ocasión, el eje central de la exposición será cómo construir en el sur mendocino .

La segunda edición se llevará a cabo en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano , en San Rafael , del 28 al 30 de agosto de 2025 , de 10.00 a 20.00.

Durante tres jornadas - jueves 28, viernes 29 y sábado 30 - el evento presentará un formato renovado que combina exposición, venta, networking y conferencias . FUSIONA reunirá a empresas, profesionales, estudiantes e instituciones para compartir novedades, generar oportunidades de negocio, fomentar la colaboración y potenciar el desarrollo profesional en los sectores de la construcción , el diseño y el interiorismo.

La exposición no solo estará dirigida a un público especializado, sino también a todas las personas interesadas en conocer productos, servicios y tendencias del rubro .

fusiona (2) Un evento que combina exposición, venta, networking y conferencia.

Tras una primera edición en 2024 que convocó a más de 60 marcas -con 33 stands de productos y servicios, además de empresas e instituciones-, FUSIONA vuelve en 2025 con una propuesta de mayor escala, más participantes y nuevas intervenciones relevantes.

En esta edición, los objetivos se centran en fomentar el contacto y el networking entre profesionales, empresas y estudiantes; promover el intercambio de conocimientos, tendencias y buenas prácticas; posicionar la oferta de productos y servicios de Mendoza y la región; y apoyar el desarrollo profesional de jóvenes y futuros líderes del sector.

El tema central invitará a reflexionar sobre cómo construir en el sur mendocino, un territorio frágil que exige respeto al paisaje, compromiso con la forestación y un diseño más consciente. Además, se pondrá el foco en los desafíos del desarrollo urbano en contextos áridos, donde el agua, el suelo y el entorno natural son determinantes.

La dinámica incluirá una experiencia integral con charlas y conferencias a cargo de especialistas en tendencias e innovación, una sala de exposiciones con proveedores líderes que mostrarán sus productos y servicios, y espacios de networking diseñados para generar vínculos y nuevas alianzas estratégicas.

fusiona (1) Tema principal de FUSIONA, segunda edición: cómo construir en el sur mendocino.

El encuentro está dirigido a proveedores de materiales y productos de construcción, arquitectos, diseñadores, ingenieros, maestros mayores de obra, técnicos, trabajadores de oficios, constructores, desarrolladores inmobiliarios, inversionistas, estudiantes, jóvenes profesionales y todas aquellas personas interesadas en el sector. La edición 2025 de FUSIONA ofrecerá una propuesta de alto impacto con más participación y presentaciones que en su debut.

Cómo ser parte de la 2.ª edición de FUSIONA

Las entradas en preventa están disponibles desde $3.500 (conseguir aquí) e incluyen acceso a exposiciones, disertaciones, sector de cafetería, kit de bienvenida y, como propuesta ecológica, la contribución a la compra de árboles para reforestar la ciudad.

Para más información, se publicarán novedades en Instagram (@fusiona.espacio) o se puede contactar a Julia (Lula) Villegas al 2604 484 5221.